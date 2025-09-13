Headbangers Open Air 2025: Rezet-Auftritt in voller Länge online verfügbar

Die Crew vom Headbangers Open Air hat diverse Konzerte von der diesjährigen Ausgabe mitgeschnitten. Alle Videos sind im YouTube-Channel HOA Live zu finden (Klick).

Der 2025er-Auftritt von Rezet ist in voller Länge verfügbar. Wer wissen möchte, wie Ricky Wagner & Co. an Ozzy Osbourne gedenken, wird hier eine Antwort finden:

Zur Erinnerung: Bis zum kommenden Freitag, 19.09.2025, läuft noch unser Gewinnspiel bezüglich des zweiten Headliners auf dem Headbangers Open Air 2026 (Klick).

Gib deinen Tipp bis kommenden Freitag ab. Wenn du richtig liegst, kannst du ein Ticket für das HOA Warm-Up 2026 gewinnen.