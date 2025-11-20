Rezet: veröffentlichen Video zu „Together Apart“

Mit Together Apart stellen Rezet eine letzte Video-Auskopplung ihres jüngsten, selbstbetitelten Albums vor, das über Violent Creek Records erschien. Der Track kann getrost als epische Power-Ballade gesehen werden, der die 80er und 90er-Jahre Einflüsse der Band leidenschaftlich darstellt, während Sänger Ricky Wagner über das frische Ende einer Beziehung singt und sich erneut nicht davor scheut, textlich aus der „New Wave Of Thrash“ auszubrechen.

Rezet sind:

Ricky Wagner – Vocals, Guitars & Piano

Bastian „attt“ Santen – Drums

Lorenz Kandolf – Bass

Nikolay Atanasov – Guitars