Rezet: haben heute ihr neues Album „Rezet“ veröffentlicht

Die vierte Single-Auskopplung, Prisoner Of Fate, aus Rezets selbst-betiteltem, sechsten Studioalbum!

Zieht eure Kutte an, die geballte Faust gen Himmel gestreckt und alle Regler auf 11 gedreht – Prisoner Of Fate könnte mittels Zeitmaschine direkt aus den 80er-Jahren der Westküste Amerikas an die norddeutsche Heimat der Band gespült worden sein.

Rezet-Lead-Gitarrist Nikolay Atanasov (Agent Steel) zeigt hier abermals deutlich seine technische Versiertheit und seinen unverwechselbaren Sound!

Prisoner Of Fate macht keine Gefangenen und zeigt Rezet von ihrer besten Seiten – schnell, technisch und verdammt goovig!

Weitere Infos zur Band und zum neuen Album könnt ihr hier nachlesen: