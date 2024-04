Gama Bomb am 27.03.2024 im Bambi Galore in Hamburg

Event: Bats Over Europe Tour 2024: The First Wing

Bands: Gama Bomb, Rezet, Outburst

Ort: Hamburg, Bambi Galore

Datum: 27.03.2024

Kosten: 20,00 € VVK, 23,00 € AK

Genre: Thrash Metal, Speed Metal

Besucher: ca. 120

Link: https://gamabomb.bandcamp.com/album/bats

Setlist Gama Bomb:

Miami Supercops Egyptron Evil Voices Hell Trucker Living Dead In Beverly Hills Rusted Gold 666teen Sheer Khan Bring Out The Monster Thrashoholic Backwards Bible Speed Funeral Slam Anthem She’s Not My Mother, Todd Mussolini Mosh OCP If I Should Fall From Grace With God (The Pogues cover) Zombie Blood Nightmare Hammer Slammer Terrorscope

Thrash geht in Hamburg immer, allen voran unter der Woche, wo der Frust des Arbeitstages den Menschen in den Knochen steckt. Dazu steht Ostern vor der Tür, da darf es auch ein intensiver Mosch am Mittwoch sein. Es ist angerichtet, als sich gegen 19 Uhr die bekannten, aber auch junge und unbekannte Gesichter vor dem Bambi Galore zum gemeinsamen Moschen sammeln. Pünktlich um 19:30 Uhr steht mit Outburst die erste Band auf der Bühne.

Das Bambi Galore fördert junge Bands. Wenn es möglich ist, übernehmen Bands wie die Flensburger Outburst den Opener-Slot. Das Quintett hatte bezüglich des Timings Pech. 2019 gründeten sich Outburst, sodass Livekonzerte pandemiebedingt nicht auf dem Zettel standen. Zwei Demos und die EP With A Vengeance haben die Herren bisher kreiert. 2025 soll der erste Longplayer folgen. Sänger Philip Andreas ist vor seinem Auftritt sichtlich nervös. Die Ansage vor dem Gig passt nicht wirklich. Es steckt zu viel Energie in ihm, die sich aber in den nachfolgenden circa 45 Minuten entlädt. Philip springt und tanzt über die Bühne, als gäbe es keinen nächsten Tag. Seine Energie ist ansteckend, sodass sich das Publikum mitreißen lässt und sich eine deftige Moschparty im Undergroundclub ergibt. Ein nicht unbekanntes Gesicht ist an der Gitarre auszumachen. Max Lobeck, unter anderem für die Social Media vom Bambi Galore zuständig, liefert heute seinen ersten Gig mit der Truppe. Klar, es gibt die ein oder andere technische Ungereimtheit oder unsauber gespieltes Riff und die Show insgesamt kommt etwas ungestüm rüber. Wir reden hier über eine blutjunge Band, die sich durch genau solche Auftritte wie heute verbessern wird. Sodom, Kreator und Tankard benötigen irgendwann Nachfolger. Ob der rohe Speed und Thrash von Outburst diese Lücke irgendwann füllen kann, wird die Zeit zeigen. Ein Anfang ist gemacht.

Ebenfalls aus Schleswig-Holstein kommen Rezet. Ein Unterschied zu Outburst: Rezet existieren bereits seit 20 Jahren und sind mit Gama Bomb auf Tour. Trotzdem nehmen die Mannen um Sänger und Gitarrist Ricky Wagner das Heimspiel in Hamburg gerne mit. Vor circa sechs Monaten standen die Herren in Billstedt auf der Bühne, damals als Support für Tankard. Wagner betont während der Show, dass die Bühne im Bambi Galore häufig von Rezet bespielt wurde. Technisch sind Rezet auf einem ganz anderen Niveau unterwegs als Outburst. Die in rotes Licht gehüllte Bühne füllt das Quartett perfekt aus, wobei Wagner der Dreh- und Angelpunkt ist. Das Bandkarussell drehte sich in den vergangenen Jahren kontinuierlich. Im Vergleich zum Pandemiealbum Truth In Between aus dem Jahr 2021 ist ein neuer Bassist (Lorenz Kandolf, auch bei Traitor aktiv) und Gitarrist (Nikolay Atanasov, unter anderem ehemals Agent Steel) heute auf der Bühne zu sehen. Deutlich abgeklärter ist die Show von Rezet, wo auch die Ansagen von Wagner passen. Zum Titeltrack Truth In Between nimmt er nochmals Bezug auf die Pandemie. Richtig ab gehen Nummern wie Dead City, inklusive heftigem Moshpit vor der Bühne oder der Metal Rite als Schlusspunkt. Rezet sind eine sichere Bank, wenn es um Thrash- und Speed Metal geht, was das Quartett heute mit den elf gespielten Nummern eindrucksvoll unter Beweis stellt.

Thrash aus Irland? Damit dürften Gama Bomb musikalisch ziemliche Exoten auf der grünen Insel sein. In Hamburg ist die Truppe ein gern gesehener Gast. Sowohl im Hafenklang als auch auf dem Headbangers Open Air war die Truppe bereits zu sehen. Sorgten die beiden Vorgänger für fliegende Haare und einen gehörigen Moshpit, gibt es jetzt kein Halten mehr. Das Bambi Galore ist nicht gerade groß. Trotzdem versuchen mehrfach Crowdsurfer ihr Glück. Das Vergnügen ist kurz und endet irgendwo im Moshpit. Auf den ersten Blick wirkt die Setlist von Gama Bomb lang. Wer die Herren kennt, der kennt zum Beispiel den Mussolini Mosh. Der greift auf die Dead Kennedys und Nazi Punks Fuck Off zurück, sowohl von der Länge als auch vom Thema. Zu dem kurzen Ding fordert Sänger Philly Byrne mehr Antifaschisten, die die Faschisten einfach wegmoschen. Zumindest heute gibt’s nichts zum Wegmoschen: Arschlöcher, die von einer Wall Of Death umgerannt werden sollten, befinden sich nicht im Club.

Zu Ehren des leider verstorbenen The Poges Sänger Shane MacGowan gibt es If I Should Fall From Grace With God als Thrash-Variante. Ob Thrashoholic, Backwards Bible oder die beiden Abschlussnummern Hammer Slammer und Terrorscope. Gama Bomb reißen die Bude würdig ab und sorgen für einen tobenden Mob vor der Bühne. Well done! Eine gute Stunde dauert die intensive Sause, dann sind Band und Fans klitschnass, wahlweise von herumfliegendem Gerstensaft oder Schweiß. Gegen 23 Uhr endet der intensive Thrash-Abend im Hamburger Undergroundclub und die Ostertage können kommen.