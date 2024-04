Bad Marilyn: haben Single und Musikvideo vom kommenden Debütalbum veröffentlicht

Sängerin Andrea Raffaela:

„I Die Inside ist ein sehr starker Song, bei dem einerseits meine Growl-Parts und die eingängige Melodie im Chorus sowie anderseits die Instrumentierung als auch das Arrangement auf die Botschaft der Lyrics abgestimmt sind. Im Song geht es unter anderem um die Verletzung der Freiheitsrechte und das Leid, welches Menschen dadurch erleiden.“

Gegründet im Sommer 2023, setzten Bad Marilyn schnell alles auf eine Karte. Mit der erfahrenen und außergewöhnlich stimmstarken Frontfrau Andrea im Zentrum, war die gemeinsame Vision schnell klar.

Höchst abwechslungsreicher und stilistisch überraschender, doch jederzeit vollauf emotionaler und markanter Power Metal sollte es sein – und genau das kredenzt das beeindruckend spielfreudige Quintett nun auf dem Debütalbum Eye Of The Snake, welches ein unvergleichliches Metal-Erlebnis verspricht!

Viel Herzblut und Leidenschaft floss in ein Werk, welches einem hochenergetischen Kraftpaket gleicht. Die Band, die für ihre kraftvollen Bühnenshows und hochmotivierten Musiker bekannt ist, hat mit Eye Of The Snake ein Album geschaffen, das den Hörer in eine magische Metalwelt entführt. Die elf Power-Songs, die von der helvetischen Formation präsentiert werden, versprechen ein unvergessliches Erlebnis für jeden Metal-Fan.

Eye Of The Snake Tracklist:

1. I Die Inside

2. Eye Of The Snake

3. Perfect Moment

4. Retribution

5. Children Of Tomorrow

6. When She’s Gone

7. Revolution

8. Legend Of Salvation

9. Queen Of Thunder

10. Eternal Pain

11. We Will Rise

Bonustrack:

12. Stay Awake

Bad Marilyn:

Geniale Hooks, markante Gitarrenriffs und eine vielseitige Frauenstimme, die von kraftvollem Extremgesang bis hin zu klarem Gesang alles beherrscht.

Mit einer kraftvollen Bühnenshow und einer geballten Ladung hochmotivierter Musiker ist diese Band ein absolutes Must-See. Die energiegeladene Musik von Bad Marilyn lässt den Alltagsstress vergessen und sorgt für gute Laune und starke Momente.

Auf für den Klang des Albums von wurden keine Kompromisse gemacht. Produziert und aufgenommen von Dennis Ward, einer angesehenen Persönlichkeit in der Metal-Szene mit Arbeiten für Größen wie Pink Cream 69 und Helloween, ist Eye Of The Snake ein Garant für erstklassige Produktion und Soundqualität. Zu erleben gibt es damit einzigartige Songs voller guter Vibes, die die Herzen von allen echten Metal- Gourmets höherschlagen lassen.

Bad Marilyn Line-Up:

Andrea Raffaela • Vocals

Sammy Lasagni • Guitars

David Craffonara • Bass

Andri Leonardo • Keys

Armin Schöpfer • Drums

