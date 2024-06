Bad Marilyn: präsentieren Lyric-Video zum Song „We Will Rise“

Der energiegeladene Track, der unter der meisterhaften Produktion von Dennis Ward entstanden ist, ist Teil des Albums Eye Of The Snake und thematisiert die Bedeutung von harter Arbeit und Entschlossenheit, um Träume zu verwirklichen. Mit kraftvollen Riffs und inspirierenden Texten ermutigt We Will Rise dazu, niemals aufzugeben und mit genug Hartnäckigkeit und Willenskraft alles zu erreichen. Ein Muss für alle Fans von mitreißendem Power Metal.

