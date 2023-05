Void Of Animus – The Essence

Die süddeutsche Band Void Of Animus hat mit ihrem Debütalbum The Essence am 06.05.2023 eine durchaus beeindruckende Einführung in die Musikszene geschaffen. Mit einem Genre-Mix aus Alternative Metal, Melodic Death Metal und Metal greifen sie eine eigenständige Klanglandschaft auf, die den Zuhörer von der ersten Note an mit groovigen Elementen überhäuft. The Essence erstreckt sich über eine Spielzeit von 43 Minuten und 20 Sekunden und bietet eine packende Reise durch dunkle und zugleich mitreißende Klangwelten.

Void Of Animus haben es geschafft, groovige nahtlose Elemente in ihren Sound zu integrieren und so eine musikalische Dynamik zu erzeugen. Dabei experimentieren sie mit unkonventionellen Instrumenten wie Banjo, Tambura, Gong und Taikos, die dem Album eine Vielschichtigkeit verleihen. Durch die geschickte Verwendung dieser Instrumente erzeugen sie viele kleine Breaks, die dem Album hilfreich unter die Arme greifen. Es ist deutlich spürbar, dass Void Of Animus von namhaften Bands wie System Of A Down, Korn und Linkin Park beeinflusst wurden. Im Gegenzug der genannten Gruppen agieren die fünf Musiker um Sänger René Müller deutlich härter und orientieren sich am Extreme Metal.

Die Texte behandeln existenzielle Themen, persönliche Kämpfe und den Wunsch nach Veränderung. Mit ihrer eindringlichen Stimme und den tiefgründigen Lyrics schaffen es Void Of Animus, eine emotionale Verbindung in ihren Tracks zu verankern. Als Höhepunkte kann man A Ruthless Serenade, Disconnect oder auch The Journey ausmachen. Wie bei fast allen Debütalben bleibt auch hier noch Luft nach oben. Die Differenz ist jedoch deutlich kleiner als bei vielen ersten Gehversuchen anderer Gruppen. Die Handschrift ist professionell, der Sound knackig und das Rezept für ein gelungenes Songwriting liegt den Fünf bereits vor. Insgesamt ist The Essence ein kraftvolles und dynamisches Debütalbum, das die Vielseitigkeit von Void Of Animus als aufstrebende Band dokumentiert. Der erste kleine Schritt ist gemacht, dem hoffentlich noch viele weitere folgen. Hört selber mal rein und gebt der neuen Truppe eine Chance, gehört zu werden.

HIER! geht es für weitere Informationen zu Void Of Animus – The Essence in unserem Time For Metal Release-Kalender.

