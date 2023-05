Riverhead: veröffentlichen Akustikversion von „Love Cuts“

Die Dänen von Riverhead haben Ende April ihr neues Album Cancer bei Sounds of Subterrania veröffentlicht. Am Samstag beehren sie das Label dann auch bei der 25 Jahr-Feier, namens Bite it Festival, im Hamburger Hafenklang. Grund genug jetzt noch mal ein wunderbares Live-Video zu Love Cuts zu veröffentlichen:

Aufgenommen an einem kalten Sonntagmorgen im Dezember irgendwo in Dänemark featured die Aufnahme wunderbar die eindringliche Stimme von Sänger Jacob.

Riverhead live:

27/05 Bite It! Festival – Hamburg

14/06 – Copenhell – Copenhagen

24/06 – Booze Cruise- Hamborg

05/08 – Byhaven – Copenhagen

08/09 – Richter – Gladsaxe