Riverhead: veröffentlichen zweite Single „Broken Boy“ vom kommenden Album

Die dänische Post-Hardcore-Rockband Riverhead wird ihr zweites Album Cancer am 28. April 2023 über das Label Sounds of Subterrania veröffentlichen. Letzten Monat veröffentlichte die Band die erste Single und das dazugehörige Video Numb To The World. Letzten Freitag erschien die zweite Single Broken Boy, die das Thema des Albums – Leben, Tod und Überleben – aus einer ganz persönlichen Perspektive der Erinnerung und Erkenntnis erforscht.



Bassist Mixen Lindberg erklärt dazu:

„Broken Boy ist eine parallele Geschichte über Verrat und Durchhaltevermögen, gesehen mit den Augen eines Kindes und eines Erwachsenen. Es ist eine Reflexion darüber, ein halbes Leben gelebt zu haben und sich mit der Tatsache abzufinden, dass nichts jemals so ist, wie es scheint. Außerdem war es der erste Song, an dem wir als Band gearbeitet haben.“



