DiNA: veröffentlichen neue Single + Video „Papier“

DiNA betreten mit ihrer neuen Single Papier einen weiteren Raum, in dem unangenehme Wahrheiten auf sie warten. Sie schauen hinter die Wände, hinter denen immer noch und viel zu oft passiert, was nicht passieren sollte. Hier kann man sich das Video anschauen:

Auf einem Blatt Papier: Ein Leben in der Retrospektive. Ein Leben voller Schmerz, Demütigung, Misshandlung. Du hast so lange ausgehalten, denn erst „am Ende wird abgerechnet“, haben sie gesagt.

Aber was, wenn nicht?

Wenn das Leid des Erlebten dich nicht loslässt, du keine Genugtuung erfährst und deine Schänder nie zur Verantwortung gezogen werden. Was wenn „Gerechtigkeit“ einfach nicht gerecht für dich ist, und die Gerechtigkeit der anderen einfach nicht deine?!

Auf dieser Erde leben über acht Milliarden Menschen. Die Hälfte davon sind Frauen. Allein in Deutschland wird jede dritte Frau im Laufe ihres Lebens Opfer physischer oder sexualisierter Gewalt.

Papier erzählt eine solche Geschichte. Ohne Happy End. So wie sie tagtäglich hinter viel zu vielen Türen und Wänden dieses Landes und dieser Welt passiert. DiNA spricht Themen aus der Mitte unseres Alltags und des Weltgeschehens an, mit denen wir tagtäglich konfrontiert werden. Angst? Kann DiNA verstehen. DiNA ist wie du. Du bist wie DiNA. Zusammen sind wir eine Bewegung. Und eine Bewegung braucht keinen Star-Kult, keine Gesichter. Daher möchte sich die Band nicht zu erkennen geben, anonym bleiben. Jeder von euch könnte hinter diesen Masken stecken. Vereint in derselben Sorge. Denselben Fragen. Derselben Wut. Jeder kann DiNA sein. Jeder sollte DiNA sein und laut und mutig auf Missstände in der Welt aufmerksam machen

Wir stehen inmitten schwebender Splitter, mit beiden Beinen fest im betonierten Boden. DiNA massiert unsere Seele mit Sandpapier, Widerhaken und schonungsloser Lyrik.

Zusammen mit den vorangegangenen Videos zu Porzellan und Papa und einem weiteren Video, das zur Veröffentlichung des selbstbetitelten Debütalbums am 31. März erscheint, ergibt sich ein zusammenhängender Kurzfilm, der bereits bei diversen Kurzfilmfestivals eingereicht wurde.

Das Album kann hier vorbestellt werden.

DiNA sind:

DiNA (Bass)

DiNA (Gesang)

DiNA (Schlagzeug)

DiNA (Gitarre)

DiNA online:

Instagram | Facebook | Spotify | https://www.wirsinddina.de