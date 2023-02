Riverhead: veröffentlichen erste Single aus kommendem Album

Die dänische Post-Hardcore-Rockband Riverhead hat kürzlich ihr zweites Album Cancer angekündigt, das am 28. April 2023 bei Sounds Of Subterrania erscheinen wird. Nach einer exklusiven Radiopremiere der ersten Single Numb To The World in der BBC Radio 1’s Rock Show am vergangenen Montag, wird die Single nun offiziell zusammen mit einem von Tue Schmidt Rasmussen (Hiraki, Liserstille) erstellten Musikvideo veröffentlicht. Das Album und die Single handeln von Leben, Tod und Überleben im Angesicht der harten Realität – so Sänger Jacob Bredahl:

„Die Texte lassen Interpretationsspielraum, aber jeder, der eine apokalyptische Denkweise hat, könnte sich besonders gut damit identifizieren. Das Video ist eine direkte Übersetzung von Gut gegen Böse, Leben gegen Tod.“

Riverhead werden eine Reihe von Shows zur Unterstützung des Albums spielen, darunter zwei DK-Release-Shows und ein Auftritt beim diesjährigen Copenhell Festival in Kopenhagen. Weitere Shows, auch in Deutschland, werden bald bekannt gegeben.

Riverhead live 2023:

28.04.23 – Aarhus, Sway (DK)

29.04.23 – Kopenhagen, Sound Station (DK)

14-17.06.23 – Copenhell (DK)

Riverhead wurden 2015 gegründet und bestehen aus vier erfahrenen Musikern, die sich aus der dänischen Metal- und Hardcore-Szene kennen und bereits in der Vergangenheit in verschiedenen Kontexten zusammen gespielt haben. Mit dem schwedischen Sänger Jonas Pedersen fand die Band ihren ersten Frontmann, und Anfang 2016 wurde die erste EP Letting Go/Something To Die For veröffentlicht, gefolgt vom Debütalbum Nothing im Jahr 2018. Auf dem Weg dorthin spielte die Band eine ganze Reihe von Shows und verdiente sich den Ruf, eine intensive, tighte Live-Einheit zu sein.

Als Jacob Bredahl im Jahr 2021 als neuer Sänger zu Riverhead stieß und die Band mit den Vorbereitungen für das kommende Album begann, wurde bei ihm Krebs diagnostiziert, was alles auf den Kopf stellte. Mit einer lebensbedrohlichen Krankheit im Gepäck, einem verstärkten Fokus auf die Musik und Freundschaft, war der darauffolgende Prozess sowohl hart als auch schön, und das neue Album Cancer entstand schließlich von selbst, mitten im gemeinsamen Kampf der Band für das Projekt.

Cancer ist ein raues, melodisches Rockalbum, das den Hardcore- und Metal-Background der Bandmitglieder widerspiegelt, während die Band neue Wege zu einem verletzlicheren Ausdruck beschreitet. Eine Herangehensweise, die eine natürliche Folge der Auflösung, der Krankheit und des Kampfes ist, die die Band in den letzten Jahren geprägt haben – ein Kampf, der nun zu einem starken und ehrlichen Album über das Überleben geführt hat.

Cancer wurde von Jacob Bredahl und Riverhead produziert, von Tommy Hansen, Tue Madsen und Jacob Bredahl aufgenommen und von Brad Boatright gemastert, das Artwork stammt von Liz Curso. Cancer wird am 28. April 2023 auf LP/CD/Digital über Sounds Of Subterrania veröffentlicht.