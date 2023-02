Patriarchs In Black: veröffentlichen mit „Friends“ (feat. Militia Vox) ein Led-Zeppelin-Cover

Im Sommer 2022 erschien mit Reach For The Scars das Debütalbum von Patriarchs In Black um ex-Type O Negative (und aktuelle Quiet Riot) Drummer Johnny Kelly und ex-Hades/Non-Fiction Gitarrist Dan Lorenzo. Mittlerweile arbeiten beide bereits fleißig an einem Nachfolger, haben aber darüber hinaus kürzlich den Led Zeppelin-Song Friends mit Militia Vox als Special Guest an den Vocals aufgenommen.

Kelly dazu: „Militia war die erste Person, die mir in den Sinn kam, als Dan und ich über Sängerinnen und Sänger diskutierten. Ich bin froh, dass wir sie dafür gewinnen konnten!“

Lorenzo fügte hinzu: „Lange bevor ich Led Zeppelin wirklich mochte, dachte ich, Friends sei einer der bösartigsten Songs, die ich je gehört habe. Wie kann eine Akustikgitarre so HEAVY klingen? Ich habe Militia vor ein paar Jahren mit ihrer Band Judas Priestess in Brooklyn singen sehen und war von ihrer Stimme überwältigt.“

Auch Militia Vox äußert sich zu diesem: „Als Sängerin liebe ich es, bei verschiedenen Songs mitzuwirken, es gibt mir so viel Freiheit, mit verschiedenen Künstlern zu arbeiten, die ich verehre, und zwischen verschiedenen Gesangsstilen zu wechseln. Ich kenne sowohl Johnny Kelly als auch Dan Lorenzo seit Jahren, daher ist diese Zusammenarbeit etwas ganz Besonderes für mich. Mein Vater hat mich mit Zeppelin großgezogen, sodass es schon lange überfällig war, etwas aus Zeppelins umfangreichem Katalog aufzunehmen. Ich denke, wir haben es auf eine coole und einzigartige Art und Weise gemacht, uns am Original gehalten und es dennoch zu unserem eigenen gemacht.“

Friends gibt‘s auf allen digitalen Download und Streaming Plattformen, sowie als Video von Craig Cefola auf dem MDD YouTube-Channel.

https://www.instagram.com/patriarchsinblack/