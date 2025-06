Patriarchs In Black: veröffentlichen neue Single „Celestial Yard“

Patriarchs In Black veröffentlichen mit Celestial Yard die zweite Vorabsingle des kommenden Studioalbums Home (VÖ 15.08. – Metalville / EDEL):

Dan Lorenzo sagt über den Song: „Vor etwa einem Jahr bat mich Mark Sunshine, etwas auf der Akustikgitarre für ihn zu schreiben. Ich glaube, in dieser Nacht kamen mir die ersten Noten zu dem, was dann zu Celestial Yard wurde. Ein paar Tage später stellte ich die Gitarrenparts fertig und schickte sie an Mark. Johhny Kelly spielte Schlagzeug und Emma Smoler fügte Geige hinzu. Ich liebe, was jeder von uns geschaffen hat, aber ich bin immer noch überwältigt von der Melodie, dem Text und dem Gesang von Sunshine. Ja, ich weiß, wir sollen eine „harte“ Band sein, und das hier ist sanft. Ich glaube, es ist mein Lieblingssong auf dem Album. Es ist eine erdrückende und doch nuancierte emotionale Schwere, eingebettet in eine wunderschöne musikalische Vielfalt.“

Weitere Infos zu Patriarchs In Black und zum neuen Album Home könnt ihr hier nachlesen: