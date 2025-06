Torch: haben neue Single „Wages Of Sin“ veröffentlicht

Die schwedische Metal Legende Torch veröffentlicht die neue Single Wages Of Sin.

Das offizielle Video zum Song kann hier angeschaut werden:

Wages Of Sin ist ein brandneuer Song, welcher zu einem späteren Zeitpunkt auf dem kommenden Torch Studioalbum Trail Of The Damned, zu dem die Band vor kurzem die Arbeit begonnen hat, enthalten sein wird.

Es ist einer der härtesten Tracks, die Torch je aufgenommen haben. Wenn Fight und Alice In Chains ein Kind der Liebe hätten, würde es wahrscheinlich so ähnlich klingen. Der Song handelt vom Aufstieg der kriminellen Banden in Torchs Heimatland Schweden. Der Song handelt von dem Versprechen auf Ruhm, Reichtum und Brüderlichkeit, das fast immer mit Verrat und Tod oder Gefängnis endet.

Wages Of Sin ist Torch in ihrer stärksten Form!

