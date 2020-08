Torch: haben “Collateral Damage” Lyricvideo veröffentlicht

Die schwedische Metal Legende Torch feiert ihr sensationelles Come Back.

Mit Reignited (Metalville / Rough Trade – VÖ 25.09.) präsentiert die Band die ersten neuen Songs seit 36 Jahren.

Als kleiner Vorgeschmack erscheint bereits die Single Collateral Damage.

Reignited Tracklist:

1. Knuckle Duster

2. Collateral Damage

3. All Metal, No Rust

4. Feed The Flame

5. In The Dead Of Night

6. Cradle To Grave

7. Snake Charmer

8. Intruder

9. To the Devil His Due

Torch Line-Up

Gesang – Östen „Dan Dark“ Kauppi

Gitarre – Chris J. First

Gitarre – Håkky

Bass – Ian Greg

Schlagzeug – Steve Streaker

https://www.facebook.com/torchrocknroll/

http://torchrocknroll.com/