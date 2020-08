Ghøstkid: neues Video feat. Marcus Bischoff von Heaven Shall Burn

Sushi, ex-Sänger von Eskimo Callboy, veröffentlicht heute mit seiner neuen Band Ghøstkid seine neue Single Supernøva, die auf dem am 13.11.2020 via Century Media erscheinendem Album Ghøstkid enthalten sein wird. Für den Song holte sich Sushi stimmliche Verstärkung an Bord in Form von Marcus Bischoff von Heaven Shall Burn. Hier seht ihr das Musikvideo zu Supernøva:

Ghøstkid live:

19.12.2020 München, Zenith – Emil Bulls Birthday Bash

30.03.2021 Hannover, Musikzentrum

01.04.2021 Hamburg, Logo

04.04.2021 Berlin, Hole 44

06.04.2021 Stuttgart, Im Wizemann

07.04.2021 Leipzig, Täubchenthal

08.04.2021 Wiesbaden, Schlachthof

09.04.2021 Nürnberg, Hirsch

10.04.2021 Saarbrücken, Kleiner Club Garage

11.04.2021 Münster, Sputnikhalle

06.05.2021 CH-Aarau, Kiff

07.05.2021 AT-Wien, Flex Café

09.05.2021 Köln, Gebäude 9