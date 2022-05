Torch: veröffentlichen das neue Livealbum „Live Fire“ am 29.07. bei Metalville Records

Auf Live Fire (Metalville Records / Rough Trade – VÖ 29.07.), aufgenommen beim Sweden Rock Festival 2018, präsentiert sich die schwedische Metal Legende Torch in Höchstform.

Der Auftritt bedeutete die triumphale Rückkehr auf die Bühne, und die überwältigende Reaktion der vielen Fans spornte die Band zu einer außergewöhnlichen Performance an.

Die Show wurde aufgezeichnet, dann aber zunächst beiseite gelegt, da die Band in die Arbeit für ihr vielbeachtetes Comeback-Album Reignited eingebunden war.

Live Fire enthält neben acht Klassikern der Band auch eine Liveversion von Feed The Flame, ein Song der später in der Studiofassung auf Reignited enthalten war.

Auf Live Fire entzünden Torch ein krachendes Feuerwerk. Roh, schnell, schwer und energiegeladen – so wie Heavy Metal sein sollte!

Live Fire Tracklist:

1. Beauty & The Beast

2. Mercenary

3. Feed The Flame

4. Battle Axe

5. Sweet Desire

6. Electrikiss

7. Thunderstruck

8. Watcher Of The Night

9. Warlock

Torch Line-Up:

Dan Dark – Vocals

Chris J First – Guitar

Håkky – Guitar

Ian Greg – Bass

Steve Streaker – Drums

https://www.facebook.com/torchrocknroll