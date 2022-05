24. Headbangers Open Air 2022 vom 28. bis 30.07.2022 in Brande-Hörnerkirchen (Vorbericht)

Event: 24. Headbangers Open Air

Bands: Sacred Reich, Pentagram, Vicious Rumors, Heathen, Leatherwolf, Fifth Angel, The Three Tremors, Uli Jon Roth, Culprit, Dread Sovereign, Seven Witches, Thrust, Ironflame, Blitzkrieg, Smoulder, Dealer, Tygers Of Pan Tang, Ancestral, Icarus Witch, Kev Riddles Baphomet, Dun Ringill, Juggernaut, Troyen, Old Mother Hell

Warm Up Show: am 27.07. mit Portrait, Cobra Spell, Alien Force, Attacktion

Datum: 28. – 30.07.20221, am 27. gibt es bereits die Warm Up Show mit 4 Bands

Genre: Heavy Metal, Power Metal, NWoBHM, Rock, Hard Rock, Thrash Metal, Speed Metal, Doom Metal

Besucher: ca. 3000

Ort: Brande-Hörnerkirchen

Veranstalter: Headbangers Open Air

Kosten: 65 Euro p. P. für drei Tage inklusive Camping, Müllpfand, Warm Up Show: 14 Euro

Link: https://www.headbangers-open-air.com/

Nun geht es also los mit dem 24. Headbangers Open Air. In bester Manier wird wieder der Garten in Brande-Hörnerkirchen gerockt. Und wieder hat es Thomas Tegelhütter geschafft, eine bunte Schar an Künstlern zu verpflichten, die an zwei Tagen die feierwütige Menge zum Ausflippen bringen sollen. Neben der gemütlichen und fast schon familiären Atmosphäre überzeugt das Billing. Vicious Rumors, Sacred Reich und Pentagram werden an den drei Tagen des Festivals die Headliner abgeben. Die Achtzigerjahre-Ikonen können auf eine bewegte Vergangenheit zurückblicken und dürften für viele Fans vor der Bühne sorgen. Aber auch die weiteren Bands brauchen sich nicht zu verstecken. Da sind zum einen Tygers Of Pan Tang, die es gefühlt schon ewig gibt. Gern erinnere ich mich an die ersten Platten, die noch immer bei mir im Schrank stehen. Von der Urbesetzung ist nur noch Gitarrist Rob Weir dabei, aber mit Jacopo Meile haben sie einen Sänger, der auch noch bei Sainted Sinners am Mikro steht. Dann sind da noch Fifth Angel aus den Staaten, die ebenfalls in den Achtzigern eine Antwort auf den NWOBHM darstellten. Auch die Japaner von Anthem werden die Bühne rocken und aus Deutschen Landen wird uns Uli Jon Roth mit seinen Gitarrenkünsten verwöhnen, auch der eine oder andere Scorpions Klassiker dürfte nicht fehlen. Neben den genannten Bands kommen neben weiteren Acts auch noch Leatherwolf, Heathen und Thrust zu Ehren. Damit dürfte das Sammeln von Signaturen wieder neue Erfolge aufweisen.

Neben der ganzen Musik wird es wieder einen Metalmarkt geben, bei dem die eine oder andere Scheibe erstanden werden kann. Auch notwendiges Zeugs wie Klamotten, Merch und Schmuck werden feilgeboten. Die musikalischen Schätzchen können dann sofort am Autogrammstand unterzeichnet werden. Das lassen sich die Bands nicht nehmen und hier bekommt man noch richtig viele Signaturen. Hier sind die Musiker noch dicht am Fan. Auch nicht zu vergessen sind Essen und Trinken, das es hier noch immer zu erschwinglichen Preisen gibt. Bei dem für so ein Festival preisgünstigen Ticket, ist auch noch das Camping inkludiert und auch ein Bargeldautomat ist vor Ort, der es einem erlaubt, immer mit Bargeld versorgt zu sein. Für Tagesgäste steht ein kostenfreier Parkplatz zur Verfügung und der liegt direkt am Festivalgelände. Das alles gibt es für 65 Euro und Karten gibt es noch. Somit steht der Party im Garten vom Thomas nichts im Weg und der kann wieder in Brand gesteckt werden.

Aber zurück zu den Bands. Auch weitere noch nicht so bekannte Acts wie Ancestral, Icarus Witch oder Din Rinkill und Troyen dürften an den beiden Tagen für ordentlich Power sorgen. So ist mal wieder für jeden etwas dabei und Langeweile kommt da sicher nicht auf. Wenn auch noch das Wetter einigermaßen mitspielt, wird es ein erfolgreiches HOA 2022 werden. Die Rahmenbedingungen sind erfüllt, nun liegt es an den Gästen, das zu nutzen. Und wer weiß, vielleicht trifft man den einen oder anderen Musiker auch einfach als Zuschauer und kann ein paar Worte mit ihm wechseln. Weitere Information bezüglich Anfahrt, Camping, Running Order und Autogrammstunden findet ihr hier.

Eine Neuigkeit ist der Warm Up Tag, der bereits am Mittwoch, dem 27.07. im Paul’s Ballroom, Rosentwiete 34, Hörnerkirchen stattfindet und mit vier Bands das eigentliche Festival einläutet. Für kleines Geld kann hier schon mal ordentlich vorgefeiert werden.