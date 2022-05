Summer Breeze Open Air vom 17.08. bis 20.08.2022 in Dinkelsbühl (Vorbericht)

Event: Summer Breeze Open Air 2022

Bands: 1914, Acranius, Agrypnie, Alestorm, Amorphis, Analepsy, Angelus Apatrida, Any Given Day, Die Apokalyptischen Reiter, Apophis, Arch Enemy, Avatar, Avatarium, Aviana, Balance Breach, Beast In Black, Bembers, Benediction, Benighted, Blasmusik Illenschwang, Blind Guardian, Bloodywood, Born From Pain, Brainstorm, Brothers Of Metal, Bury Tomorrow, Caliban, Cannibal Corpse, Combichrist, Comeback Kid, Conjurer, Consvmer, Crack Up, Crisix, Cypecore, Cytotoxin, Dagoba, Dangerface, Darkest Hour, Dark Funeral, Dark Tranquillity, Death Angel, Debauchery, Defocus, Distant, Djerv, Eisbrecher, Eisregen, Electric Callboy, Elwood Stray, Emil Bulls, End Of Green, Enforced, Ensiferum, Evile, Feuerschwanz, Fiddler’s Green, Finntroll, Fixation, Fleshcrawl, Ghostkid, Gutalax, Gutrectomy, Hämatom, Haggefugg, Hammer King, Hangman’s Chair, Hawxx, Heaven Shall Burn, Humanity’s Last Breath, Hypocrisy, Igorrr, Infected Rain, Insomnium, J.B.O., Jinjer, Knogjärn, Korpiklaani, Kvaen, Landmvrks, Lik, Lord Of The Lost, Lorna Shore, Lüt, Madball, Mass Hysteria, Misery Index, Mission In Black, Morbid Alcoholica, Mr. Hurley & Die Pulveraffen, Nanowar Of Steel, Napalm Death, Navian, Necrotted, Nekrogoblikon, The Oklahoma Kid, Omnium Gatherum, Orden Ogan, The Other, Parasite Inc., Primal Fear, The Prophecy23, Raised Fist, Randale, Resolve, Seasons In Black, Serenity, Skyeye, Slope, Storm, Temptations For The Weak, Ten56, Turbobier, Vended, Venues, Vola, Voodoo Kiss, Vulture, Warkings, Der Weg einer Freiheit, Within Temptation

Ort: Flugfeld des Aeroclub, Flugplatzstr.1, 91550 Dinkelsbühl

Datum: 17.08. – 20.08.2022

Kosten: Das Festivalticket ist ab 189 € (inkl. Camping und Vorverkaufsgebühr) im Shop erhältlich. Für das Festival muss pro Fahrzeug ein separates Parkticket erworben werden, das ihr nur vor Ort kaufen könnt. Zudem gibt es Tageskarten für Mittwoch (69,90 €) sowie Donnerstag, Freitag und Samstag (jeweils 79,90 €).

Genre: Death Metal, Melo-Death Metal, Doom Metal, Hardrock, Hard`n Roll, Extreme Metal, Power Metal, Symphonic Metal, Heavy Metal, Groove Metal, Melodic Death Metal, Experimental Metal, Metalcore, Thrash Metal, Postrock, Crossover, Hardcore, Black Metal, Prog Rock, New Art Rock, Stoner Doom, Modern Metal, Technical Death Metal, Post Hardcore, Dark Metal, Folk Metal, Progressive Viking Metal, Pagan Power Metal, Modern Hardcore, Gore`n Roll, Porn Grind, Grindcore, Neue Deutsche Härte, Doom Death, Mittelalter Rock, Folk Rock, Deathcore, Speed Metal, Rock`n Roll, Hardcore Punk, Math Metal, Progressive Death Metal, Prog Metal, Dark Rock, Irish Folk Punk, Psychedelic Rock, Punk Rock, Gore Metal, Viking Metal, Blackened Thrash Metal, Blues Rock, Post Metal, A Cappella Power Metal, Avantgarde Black Metal, Blasmusik

Besucher: ca. 45.000 – 50.000

Veranstalter: Silverdust GmbH

Link: Website, Facebook, Instagram

Vom 17. bis 20. August 2022 weht endlich wieder die erfrischendste Brise des Sommers. Das Summer Breeze Open Air ist zurück, um sich gemeinsam mit rund 40.000 Fans der schönsten Nebensache der Welt zu widmen. „The Return. Stronger Than Ever!“ heißt es auf dem Festivalposter und mindestens genau stark ist die Vorfreude auf ein Wiedersehen im beschaulichen Dinkelsbühl an der Romantischen Straße. Zum Verlieben.

Über 130 internationale und nationale Bands aller Genres haben sich angekündigt, um das Festivalgelände auf dem Aeroclub Dinkelsbühl nach viel zu langer Abstinenz wieder in ein Paradies für Metalheads, Mosher, Banger und Pit Warrior zu verwandeln. Außerdem ist es Zeit für eine mächtige Geburtstagsparty: Das Summer Breeze Open Air feiert 25-jähriges Jubiläum! Abgesehen vom fetten Line-Up, angeführt von den Szenelieblingen Heaven Shall Burn, Blind Guardian und Arch Enemy, hat sich das Breeze wieder etwas Besonderes einfallen lassen.

Bereits am Dienstag (16. August) öffnet die Ficken Party Stage und macht die Bühne frei für jene Bands, die in den allerersten Jahren des Summer Breeze Open Airs in Abtsgmünd zu Gast waren. Die Festivalmacher haben mit Voodoo Kiss und Crack Up zwei Bands „aus der völligen Versenkung“ geholt und konnten mit Apophis und Fleshcrawl „zwei Death Metal-Granaten verpflichten“, die auf eine lange Geschichte mit dem Breeze zurückblicken. Die Kirsche auf der Schlagsahne am Dienstag ist Tagesheadliner End Of Green. Für dieses Jubiläumsprogramm wird es keine Tagestickets geben. Die Ficken Party Stage ist weiterhin der Ort für die Label Matinees von Out Of Line, Indie Recordings und Arising Empire.

Das Festivalticket ist via www.sbtix.de zum Preis von 189 € (inkl. Camping und Vorverkaufsgebühr) erhältlich. Ja, der Preis ist gestiegen. Aber wer gönnt den Machern nach der pandemiebedingten Durststrecke nicht jeden Cent, um ein Festival von diesen Dimensionen durchzuführen. Das bisher bestätigte Line-Up findet ihr auf www.summer-breeze.de/de/bands.

Mit eurem Festivalticket habt ihr Zugang zum regulären Campingplatz. Das Summer Breeze bietet daneben mit Reserved, Reserved+Toilet, Green, Handicapped und Caravan Camping diverse Campingoptionen, die allerdings teilweise bereits ausverkauft sind.

Freut ihr euch aufs Summer Breeze Open Air? Wir können es kaum erwarten!