Patriarchs In Black: veröffentlichen die neue Single „Left Behind“

Patriarchs In Black haben die neue Single Left Behind veröffentlicht:

Sänger Daniel Soren sagt über die Lyrics zu Left Behind: „Der Text des Songs basiert auf einer Reflexion über das, was für viele Menschen als Tragödie bestimmter realer Lebenserfahrungen angesehen werden kann. Über einige der Nöte des menschlichen Daseins, vermischt mit den metaphorischen Konzepten von Verlust, Akzeptanz und dem Besten aus der Zeit machen, die uns während unseres Lebens zur Verfügung steht. Der Song erzählt eine tragische Geschichte über Verlust, sowohl auf menschlicher als auch auf mystisch-kosmischer Ebene. Aber so wie das Universum ein Gleichgewicht aus Entropie, Wachstum und Evolution ist, so ist es auch das menschliche Leben, und am Ende zählt vor allem das Vermächtnis, das man hinterlässt – was hast du mit deinem Leben gemacht, während du gelebt hast? Das Leben bietet nur eine begrenzte Zeit, um ein Vermächtnis zu schaffen, daher erinnert uns der Song daran, die Zeit, die wir haben, solange wir noch leben, nicht zu verschwenden.“

Left Behind wurde eingespielt von Johnny Kelly (Type O Negative) am Schlagzeug, Dan Lorenzo (Hades / Non-Fiction) an Gitarre und Bass sowie Gastsänger Daniel Soren.