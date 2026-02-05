Exodus: veröffentlichen endlich Video zu „3111“ – Bildmaterial war zu brutal für YouTube

Erst vergangene Woche kündigten die Bay-Area-Thrash-Legenden Exodus ihr zwölftes Studioalbum Goliath an. Ihr erstes Werk mit Frontmann Rob Dukes seit 2010 sowie zeitgleich das Debüt bei Napalm Records und der Nachfolger ihres bisher größten Charterfolgs erscheint am 20. März 2026. Dazu gab es als ersten Vorgeschmack den Eröffnungstrack 3111 – dessen Video auf YouTube wegen zu brutalen Bildmaterials nicht veröffentlicht werden konnte.

Gary Holt über das Video:

„Hier ist sie also, die vollständige, unzensierte Version des Videos zu 3111! Um es in Filmterminologie auszudrücken: Wir haben die PG-, die PG13- und mit dieser hier die R-Version! Da YouTube die von uns als PG13 eingestufte Version wiederholt mit der Drohung geblockt hat, unseren Channel dauerhaft zu löschen (obwohl sie, wenn man ehrlich ist, nichts enthält, was man nicht schon an anderer Stelle auf YouTube finden kann), haben wir beschlossen, eine Version des Videos zu veröffentlichen, in dem alle Szenen enthalten sind, von denen wir von vornherein wussten, dass sie nicht erlaubt werden würden! Hier ist also das vollständige Video mit einer eigenen Website zum Ansehen! Viel Spaß!“

Der düstere Track handelt vom Drogenkrieg in Ciudad Juárez in Mexiko und zeigt nicht nur die auch nach Jahren an der Genrespitze immer dynamischer werdende Herangehensweise von Exodus, sondern auch ihre Bereitschaft, genau dort anzusetzen, wo es wehtut. Daher hat die Band alles darangesetzt, das Video doch noch für ihre Fans zugänglich zu machen. Auf YouTube gibt es nun eine zensierte Version zu sehen, während für die gnadenlose Brutalität von 3111 in seiner Ursprungsform eine eigene Webseite eingerichtet wurde: http://exodus3111.com/

Weitere Infos zu Exodus und zum neuen Album Goliath könnt ihr hier nachlesen: