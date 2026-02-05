Myrath: berühren mit neuem Musikvideo zum neuen Titel „Soul Of My Soul“ das Herz

Die tunisisch-französischen Metal-Visionäre Myrath setzen ihre kürzlich veröffentlichte Single Soul Of My Soul“ nun in Szene: Mit dem offiziellen Musikvideo erhält der Song, der Fans bereits tief bewegt hat, eine neue, intensive emotionale Dimension. Zwei Wochen nach der Veröffentlichung rückt der Track dank der eindrucksvollen visuellen Umsetzung erneut in den Fokus und offenbart neue Tiefen seiner Intimität und Aussagekraft.

Das Video kombiniert eine künstlerische Tanzperformance, puristische Piano-Passagen und Zaher Zorgatis gefühlvollen Gesang zu einem bewegenden Ganzen. Minimalistisch und dennoch ausdrucksstark lässt es dem Song Raum zum Atmen und rückt Verletzlichkeit, Bewegung und Emotionen in den Mittelpunkt.

Ein Song über Liebe und Verbundenheit, die über Verlust, Zeit und Abwesenheit hinaus bestehen – ein visuelles Erlebnis, das tief ins Herz geht.

„If you though that 2024’s Karma was a big step up in their theatrical desires, just wait until the jaw-dropping brilliance of Wilderness Of Mirrors’launches itself the public domain!

Put simply, and without wishing to be overly melodramatic, this is the most ambitious, most complete and most engaging set that Myrath have produced to date!“ Fireworks (UK)

Wilderness Of Mirrors erscheint am 27.03.2026 und präsentiert 10 brandneue Tracks, die Myraths unverwechselbare Mischung aus orientalischen Klängen, Progressive- und Power-Metal auf ein neues, beeindruckendes Level heben. Die Songs entführen Fans auf eine epische Reise zwischen Fantasie und Realität: von eindringlichen Melodien über donnernde Riffs bis hin zu packenden, theatralischen Arrangements.

Mit Millionen von Views auf ihre Musikvideos, gefeierten Alben und legendären Auftritten auf Festivals wie Hellfest, Wacken und Sweden Rock begeistern Myrath weiterhin Metal-Fans weltweit. Wilderness of Mirrors zeigt die Band von ihrer stärksten, dynamischsten Seite, ein Meilenstein auf dem Weg zur Metal-Legende.

Zur Feier des Albums geht Myrath im April 2026 auf eine große Europatour, um Wilderness Of Mirrors live zu präsentieren. Fans in 16 Ländern können sich auf unvergessliche Shows freuen!

European Tour 2026 – Wilderness of Mirrors

04.04.2026 – Istanbul, IF Besiktas, Türkei

05.04.2026 – Ankara, Jolly Joker, Türkei

07.04.2026 – Wiesbaden, Kesselhaus, Deutschland

08.04.2026 – Berlin, Frannz Club, Deutschland

09.04.2026 – Warschau, Hydrozagadka, Polen

10.04.2026 – Krakau, Hype Park, Polen

11.04.2026 – Prag, Rock Café, Tschechien

12.04.2026 – Wien, Szene, Österreich

14.04.2026 – Budapest, Dürer-Kert, Ungarn

15.04.2026 – Klausenburg, Form Space, Rumänien

16.04.2026 – Bukarest, Club Quantic, Rumänien

17.04.2026 – Sofia, Joy Station, Bulgarien

18.04.2026 – Belgrad, Zappa Barka, Serbien

19.04.2026 – Zagreb, Mochvara, Kroatien

21.04.2026 – Ljubljana, Orto Bar, Slowenien

22.04.2026 – Roncade, New Age, Italien

23.04.2026 – Bologna, Alchemica, Italien

24.04.2026 – Mailand, Legend Club, Italien

25.04.2026 – Monthey, Pont Rouge, Schweiz

26.04.2026 – Solothurn, Kofmehl, Schweiz

Weitere News findet ihr HIER!