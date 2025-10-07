Kreator: spielen am 17.04.2026 in der Inselpark Arena in Hamburg

Die deutschen Thrash-Metal-Legenden Kreator melden sich mit geballter Power zurück! Am 16.01.2026 erscheint ihr sechzehntes Studioalbum Krushers Of The World über Nuclear Blast Records – ein weiterer Meilenstein in der über 40-jährigen Karriere der Band um Frontmann Mille Petrozza.

Nach dem Erfolg der Dokumentation Hate & Hope sowie der kürzlich erschienenen Autobiografie Your Heaven, My Hell legt Kreator nun musikalisch nach. Krushers Of The World ist mehr als nur ein Albumtitel – es ist ein Statement. Es steht für Stolz, Durchhaltevermögen und den ungebrochenen Willen, die Welt weiterhin mit kompromisslosem Thrash Metal zu erobern.

Produziert wurde das neue Werk erneut von Jens Bogren in den renommierten Fascination Street Studios, der bereits bei Phantom Antichrist (2012) und Gods Of Violence (2017) für den unverwechselbaren Kreator-Sound sorgte. Das beeindruckende Cover-Artwork stammt vom polnischen Künstler Zbigniew Bielak (Ghost, u.a.).

Zur Feier des neuen Albums kündigen Kreator zudem eine gigantische EU- & UK-Headliner-Tour an: die Krushers Of The World Tour 2026, mit den Metal-Schwergewichten Carcass, Exodus und Nails als Special Guests.

Bands: Kreator, Carcass, Exodus und Nails

Ort: Inselpark Arena, Hamburg

Datum: 17.04.2026

Einlass: 17:30 Uhr

Beginn: 18:20 Uhr

Tickets ab: 60,00€ zzgl. Gebühren

Weitere Informationen und Tickets finden Sie auf der offiziellen Veranstaltungsseite: https://hamburgkonzerte.de/konzerte/kreator-2026/