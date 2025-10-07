Ellende: sechstes Album erscheint am 02.01.2026 über AOP Records – Titeltrack zu „Zerfall“ jetzt veröffentlicht

Ellende, das von dem Multiinstrumentalisten L.G. in Graz, Österreich, gegründete Projekt, begann vor dreizehn Jahren mit der Debüt-EP Rückzug In Die Innerlichkeit. Mit Zerfall erscheint Ellendes sechstes Album erscheint am 02.01.2026 über AOP Records. Seht euch das Video zum Titeltrack hier an:

Die Trackliste zum Album Zerfall findet ihr im Time For Metal Release-Kalender (hier).

Ursprünglich als introvertiertes, misanthropisches und anonymes Projekt konzipiert, hat sich Ellende mittlerweile zu einem international anerkannten Live-Act mit Session-Musikern entwickelt, der fest im atmosphärischen Black Metal verwurzelt ist. Während der Sound von Ellende im Black Metal verankert ist, integriert er auch klassische Instrumente wie Streicher und Klavier, wodurch oft die Grenzen des Traditionellen innerhalb des Genres überschritten werden.

Im Laufe der Jahre hat Ellende sechs Studioalben und drei EPs veröffentlicht. Die lyrischen Themen haben sich parallel zur Musik weiterentwickelt. Von frühen Reflexionen über Misanthropie, Natur und Isolation bis hin zu späteren Erkundungen der menschlichen Natur, sozialer Kritik, Krieg, Verlust, Verzweiflung und Demenz. Das kommende Studioalbum Zerfall thematisiert den Zustand, in Fragmente zerbrochen zu sein, und den langsamen, schmerzhaften Prozess des Wiederaufbaus: eine Auseinandersetzung mit dem Nichts und letztlich ein Triumph über es.

Geprägt auch von einem tragischen Ereignis im Leben seines Schöpfers, verbindet Ellende weiterhin rohe Intensität mit tiefgreifender emotionaler Tiefe.

Ellende – Zerfall Tour 2026

w/ Firtan, Karg

02. Jan – Munich (DE)

03. Jan – Heidelberg (DE)

04. Jan – Dresden (DE)

05. Jan – Copenhagen (DK)

06. Jan – Hamburg (DE)

07. Jan – Leeuwarden (NL)

08. Jan – Nijmegen (NL)

09. Jan – Würzburg (DE)

10. Jan – Zürich (CH)

11. Jan – Paderno Dugnano (IT)

12. Jan – Ljubljana (SI)

13. Jan – Cham (DE)

14. Jan – Warsaw (PL)

15. Jan – Krakow (PL)

16. Jan – Erfurt (DE)

17. Jan – Prague (CZ)

18. Jan – Vienna (AT)

