Patriarchs In Black: veröffentlicht neue Single „The Call“

Patriarchs In Black haben mit The Call die erste Vorabsingle vom kommenden neuen Studioalbum Home (VÖ 15.08. – Metalville / EDEL) veröffentlicht.

Dan Lorenzo erklärt zu The Call: „Letzten Sommer fuhr ich in meinem Auto und ein Riff kam mir in den Sinn. Als ich nach Hause kam, ging ich nach oben in mein Loft, fand es heraus und beendete schnell den Rest der Musik. Johnny Kelly nahm das Schlagzeug auf und ich bat John JD Deservio von Black Label Society, die Bassgitarre zu spielen. Ich hatte meine eigene Melodie, aber Karl Agell (COC Blind) sagte mir, ich solle ihm etwas Zeit geben. Er hatte einen Text und eine Melodie im Kopf. Es hat ein paar Monate gedauert, bis er uns die Vocals geschickt hat, aber das Warten hat sich gelohnt! Wir sind sehr stolz, dass The Call unsere erste Single für das neue Album ist.“

Der ehemalige Type O Negative/Danzig-Schlagzeuger Johnny Kelly und der Gitarrist und Riffschreiber Dan Lorenzo (Hades/Non-Fiction) gründeten Patriarchs In Black Ende des Jahres 2021. Ihre Debütsingle Demon Of Regret erschien im Januar 2022 und das komplette Album Reach For The Scars wurde im Juli 2022 veröffentlicht. Ihr zweites Album My Veneration erschien im Oktober 2023, gefolgt von Visioning im Juli 2024.

Für den nun erscheinenden 4. Longplayer Home gelang es Dan und Johnny, wie schon bei ihren vorherigen Veröffentlichungen, einige herausragende Künstler als Gastmusiker zu gewinnen.

Dan Lorenzo sagt über Home: „Habt Ihr jemals den Film Groundhog Day gesehen? Bill Murray ist gezwungen, denselben Tag immer und immer wieder zu erleben. Wie langweilig, oder? Ich liebe Pizza, aber ich möchte sie nicht bei jeder Mahlzeit essen. Auf unserem neuen Album findet ihr unsere „üblichen“ doomigen Riffs, aber wir sind auch ein paar Risiken eingegangen. Es gibt akustische Gitarren, Geige, Flöte und natürlich jede Menge harte Riffs. Abwechslung. Das hält die Dinge interessant.

Ich habe den Titel Home gewählt, weil ich zwar gerne reise, aber es ist immer schön, nach Hause zu kommen. Johnnys Mutter ist letztes Jahr gestorben. Manche würden sagen, der Herr hat sie nach Hause geholt.

Johnny und ich haben 17 neue Songs aufgenommen, aber wir konnten sie nicht alle auf dieses Album packen.

Wir fühlen uns geehrt, dass einige der besten Sänger und Bassisten mit uns zusammengearbeitet und ihr Talent zur Verfügung gestellt haben. Wir hoffen, dass ihr Patriarchs In Black Home lieben werdet.“

Home Tracklist (inkl. Gastmusiker):

1. Hymns For The Heretic

Written by Lorenzo/Thomas

Johnny Kelly – Drums

Dan Lorenzo – Guitars

Kyle Thomas – Vocals

DaveNeabore – Bass

2. The Call

Written by Lorenzo/Agell

Johnny Kelly – Drums

Dan Lorenzo – Guitars

Karl Agell – Vocals

John „JD“ Deservio – Bass

3. Burn Through Time

Written by Lorenzo/Sunshine

Johnny Kelly – Drums

Dan Lorenzo – Guitar/Bass

Mark Sunshine – Vocals

4. Frisson

Written by Dan Lorenzo

Dewey Bragg – Vocals

Johnny Kelly – Drums

Jonathan Eng – Viola

Eric J. Morgan – Strings

5. Kaos

Written by Lorenzo/Abe

Johnny Kelly – Drums

Dan Lorenzo – Guitars

Kelly Abe – Vocals

Bass Rob Moschetti – Bass

6. Storm King

Written by Lorenzo/Ferrara

Johnny Kelly – Drums

Dan Lorenzo – Guitar

Joe Ferrara – Vocals

Johnny Araya – Bass

7. Celestial Yard

Written by Lorenzo/Sunshine

Johnny Kelly – Drums

Dan Lorenzo – Acoustic Guitar

Mark Sunshine – Vocals

Emma Smoler – Violin

Damon Trotta – Bass

8. Where You Think You’re Going

Written by Lorenzo/DMC

Johnny Kelly – Drums

Dan Lorenzo – Guitars

DMC – Vocals

David Freis – Vocals

Sarah Sovak – Vocals/Flute

Damon Trotta – Bass

Jonathan Eng – Violin

9. Beline

Written by Dan Lorenzo

Johnny Kelly – Drums

Dan Lorenzo – Guitars

John Kosco – Vocals

Eric J. Morgan – Bass/String Arrangement

10. Pointed Fire

Written by Lorenzo/Sunshine

Johnny Kelly – Drums

Dan Lorenzo – Guitars/Bass

Mark Sunshine – Vocals

Emma Smoler – Violin

11. Enough Of You

Written by Dan Lorenzo

Johnny Kelly – Drums

Dan Lorenzo – Guitars/Bass/Backing Vox

Frankie Diaz – Lead Vocals

12. Ready To Die

Written by Lorenzo/Abe

Johnny Kelly – Drums

Dan Lorenzo – Guitars

Kelly Abe – Vocals

Damon Trotta – Bass

Gang vox Kelly, Dan, JROD

13. Shadows Grasp

Written by Lorenzo/Traynor

Johnny Kelly – Drums

Dan Lorenzo – Guitar/Bass

Rob Traynor – Vocals

14. Sweet Blood

Written by Lorenzo/Sunshine

Johnny Kelly – Drums

Dan Lorenzo – Guitar

Mark Sunshine – Vocals

Iron Lou Strachan – Bass