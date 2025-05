Witchcraft: streamen ihr neues Album „IDAG“

Die schwedischen Occult Heavy Rock Größen Witchcraft haben sich mit Decibel Magazine zusammengetan, um ihr mit Spannung erwartetes siebtes Studioalbum IDAG vor der offiziellen Veröffentlichung am 23.05.2025 auf Heavy Psych Sounds vorzustellen. Streamen das neue Album IDAG HIER! über Decibel Magazine.

Decibel Magazine beschreibt IDAG als „eine Kulmination, ein Urteil, eine These. Nicht nur eine weitere Witchcraft-Platte. Die Witchcraft-Platte.“ The Quietus hebt hervor, dass es sich um „einige der schwersten Materialien handelt, die Pelander je aufgenommen hat.“ Blabbermouth bezeichnet das Album als „ein mutiges Unterfangen in psychedelischen Occult Rock und Doom, das von denen, die weise genug sind, sich darauf einzulassen, immer wieder gespielt werden wird.“

Aus den Tiefen der schwedischen Dunkelheit taucht das mit Spannung erwartete neue Studioalbum IDAG von Witchcraft auf, und es ist wahrhaftig flamboyant. Angeführt von dem geheimnisvollen Gitarristen, Sänger und Songwriter Magnus Pelander haben diese Architekten des Doom, die vor zwei Jahrzehnten die gesamte analoge Wiederbelebung ins Leben riefen und eine neue Ära des Occult Rock einleiteten, fünf Jahre damit verbracht, ihr intimstes Werk zu schaffen. Nach seinem akustischen Experiment Black Metal aus dem Jahr 2020 hat Pelander in die Transzendenz eingetaucht und liefert pure Proto-Metal-Zauberei, durchzogen von ’70er Prog-Wizardry, wobei die Hälfte der Stücke erstmals in seiner Muttersprache Schwedisch dargeboten wird. Mit nur wenigen akustischen Flüstern hier und da ist dies Witchcraft in ihrer faszinierendsten Form.