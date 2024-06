Patriarchs In Black: veröffentlichen neue Single und Video „Welcome To Hell Again“

Patriarchs In Black veröffentlichen mit Welcome To Hell Again die zweite Vorabsingle aus dem kommenden Studioalbum Visioning (Metalville Records / Rough Trade – VÖ 19.07.).

Das offizielle Video kann hier angeschaut werden:

Dan Lorenzo sagt über den Song: „Sobald ich die Musik zu Welcome To Hell Again geschrieben hatte, wusste ich, dass ich Kelly Abe und DMC gemeinsam an den Texten und dem Gesang arbeiten lassen wollte. Ich hatte gerade einen Song mit DMC für sein nächstes Soloalbum geschrieben, das er TeRIFFic nennt.“

DMC über seine Lyrics in Welcome To Hell Again: „Ich sage im Grunde, dass es eine Entscheidung ist, in der Hölle zu leben! Manchmal schaffen wir uns unsere eigene Hölle. Unabhängig davon, was gerade passiert, können wir über Leben oder Tod, Positivität oder Negativität sprechen. Der Geist, den ich in mir trage, ist die Art, wie ich mein Leben lebe. Wie ich mich selbst tragen kann. Im Grunde sage ich dem Teufel und dem Bösen, dass sie ihr Bestes geben sollen! Ich kann mit allem umgehen, was sie mir antun! Ich liebe die Zusammenarbeit mit Patriarchs In Black, weil sie großartige Musiker sind und ich den Inhalt ihrer Songs liebe. Es gibt viel emotionales Zeug, mit dem ich mich identifizieren kann.“

Weitere Infos zur Band und zum neuen Album könnt ihr hier nachlesen: