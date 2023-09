Patriarchs In Black: veröffentlichen „Dead Or Dying“ Lyricvideo (feat. Karl Agell)

Am 6. Oktober erscheint auf MDD Records mit My Veneration das zweite Album der Stoner/Doom/Rocker von Patriarchs In Black, der Band um Riffgott Dan Lorenzo (Hades/Non-Fiction) und Johnny Kelly (Type O Negative/Quiet Riot). Erneut werden die beiden Haudegen dabei von einer ganzen Reihe Gastmusiker unterstützt. Die komplette Liste, welche ihr anbei findet, liest sich wie ein „who is who“ der Rock, Alternative und Metal Szene. Mit Dead Or Dying gibt es nun auch einen musikalischen Vorgeschmack des Openers, mit Karl Agell (a.o. Corrosion Of Conformity) an den Vocals, auf dem MDD YouTube-Kanal. Dan Lorenzo hat zu diesem Song folgendes zu sagen: „Ich habe den Song einigen meiner Freunde vorgespielt, nachdem Karl seine Parts fertiggestellt hatte und alle sagten das Gleiche: ‚Karl singt besser als je zuvor‘. Dem kann ich nur zustimmen! Karl war zuvor mit Legions Of Doom und Lie Heavy auf Tournee, und ich glaube, das hat seiner Stimme nicht geschadet, sondern sie sogar noch stärker gemacht, zudem hat Karl den kompletten Text und die Melodielines für diesen Song geschrieben.“

My Veneration Tracklist :

01. Dead Or Dying

02. Show Them Your Power

03. Lust For Lies

04. Veneration

05. Non Defectum

06. My Veneration

07. Dead And Gone

08. Crooked Smile

09. Heaven Burn

10. Hallowed Be Her Name

11. Digital Lies

12. I Stole Your Love

13. Hole In The Sky

Guests on this Album:

Karl Agell – Vocals

John Kosco – Vocals

Mark Sunshine – Vocals

Rob Traynor – Vocals

DMC – Vocals

Gianni Pontillo – Vocals

Kelly Abe – Vocals

Bobby Jensen – Vocals

Johnny Araya – Bass

Eric J. Morgan – Bass

Anthony Vitti – Bass

Dave Neabore – Bass

John „JD“ Deservio – Bass

Emma Smoler – Violin

Jonathan Eng – Violin

Paul Walter – Keys

Scott Mueller – Organ

Eddie Heedles – Guitar Solo

Danny Kelly – Guitar Solo

Jerry Babcock – Backing Vocals