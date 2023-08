Patriarchs In Black: neues Album „My Veneration“ erscheint am 06.10.2023

Patriarchs In Black, das Projekt von Johnny Kelly (Type O Negative/Quiet Riot) und Dan Lorenzo (Hades/Non-Fiction), haben in diesen Tagen die Arbeit an ihrem zweiten Album My Veneration abgeschlossen. Wie schon beim Debüt Reach For The Scars werden Kelly und Lorenzo darauf von mehreren Sängern und Bassisten unterstützt. Karl Agell (Corrosion of Conformity Blind/Lie Heavy) ist ebenso wieder dabei wie Rob Traynor von Black Water Rising. Mark Sunshine (Riotgod/Unida) hat zusammen mit der Hip-Hop-Legende Darryl DMC von RUN/DMC ebenfalls einen Song beigesteuert. Außerdem gibt es Auftritte von John „JD“ DeServio (Black Label Society), Dave Neabore (Dog Eat Dog), Johnny Araya (ja, Toms Bruder) sowie eine Coverversion von Kiss‚ I Stole Your Love mit Johnny Kellys Bruder Danny Kelly und vielen weiteren Gästen. Erstmalig gibt es auch einen Einsatz von Violine und Keyboards. My Veneration wird am 6. Oktober via MDD Records erscheinen! Stay tuned, mehr Infos schon bald!

My Veneration – Album-Teaser

