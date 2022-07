Patriarchs In Black: „Kashmir“ (feat. Jimmy Gnecco) Video zum Albumrelease

Heute, am 1. Juli erscheint das Reach For The Scars betitelte Album von Patriarchs In Black, der Band um ex-Hades/Non Fiction Gitarrist Dan Lorenzo und Danzig/Type O Negative Drummer Johnny Kelly. Neun groovenden Tracks, mit schleppenden Riffs und einem rotzig-rockigen Charme, der das Album auch zu einem perfekten Soundtrack für eine Neuverfilmung von Easy Rider machen würde. Die Songs auf denen sich unter anderem Karl Agell (COC), Dewey Bragg (Kill Devil Hill), Rob Traynor (Black Water Rising), John Kosco (Dropbox), Eric J. Morgan (A Pale Horse Named Death) und Dave Neabore (Dog Eat Dog) als Gastmusiker die Ehre geben gibt’s ab ab sofort überall wo es gute Musik gibt als CD im Handel und auf allen digitalen Streaming Plattformen.

Anlässlich des Albumreleases stellt die Band zudem mit der Led Zeppelin Coverversion Kashmir mit Jimmy Gnecco am Mikro einen psychedelischen Visualizer auf dem MDD YouTube-Channel bereit.

Link:

https://www.instagram.com/patriarchsinblack/