Patriarchs In Black: veröffentlichen neue Single „Supertzar“

Patriarchs In Black haben die neue Single Supertzar veröffentlicht:

Noch ein Black-Sabbath-Cover? Wurde das nicht schon oft genug gemacht? Wie wäre es mit einem weniger bekannten Titel, an den sich nur wenige Bands heranwagen würden? Fast wie eine Rockoper? Supertzar kombiniert höllisch harte Gitarren und Schlagzeug mit dem engelsgleichen Gesang von Sarah Sovak, Johnny Kelly von Type O Negative am Schlagzeug, Hades Dan Lorenzo an der Gitarre und das ehemalige Pale Horse Named Death-Mitglied Eric J. Morgan am Keyboard. Bill Ward hörte sich den Song an und sagte Johnny, dass er ihm gefalle!

Dan Lorenzo sagt über den Song: „Als ich zusammen mit DMC Where You Think You’re Going vom Album Home schrieb, unterhielten sich Johnny Kelly und ich über andere Hardrock-Songs, in denen weiblicher Gesang zum Einsatz kam.

Johnny erwähnte Supertzar. Ich hatte diesen Titel seit Jahren nicht mehr gehört, und als ich ihn mir erneut anhörte,

verliebte ich mich sofort wieder in ihn. Sarah Sovak und Eric J. Morgan haben uns wirklich dabei geholfen, den Song zum Leben zu erwecken.“