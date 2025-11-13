Patriarchs In Black: veröffentlichen neue Single „I’m Coming Home“

Patriarchs In Black haben die neue Single I’m Coming Home veröffentlicht:

Dan Lorenzo sagt über den Song: „I’m Coming Home ist ein 12-taktiger Blues-Song, den ich geschrieben habe. Man könnte meinen, es sei einfach, einen 12-taktigen Blues-Song zu schreiben, aber ehrlich gesagt muss man sich schon etwas einfallen lassen, damit er originell und einzigartig wird, weil es das schon so oft gegeben hat. Ich glaube, das ist mir gelungen, wenn ich das selbst so sagen darf. Frankie Diaz ist wieder am Gesang. Ich wollte diesen Song unbedingt auf Home haben, aber wir hatten nicht genug Platz dafür. Natürlich spielt Johnny Kelly Schlagzeug und sein Kumpel Sal Bass. Dies ist der erste Patriarchs In Black Song mit Mundharmonika, und ich hoffe, dass er den Leuten gefällt.“

