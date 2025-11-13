Phantom Corporation: neue Single/Video „Krokodil” ab jetzt online

Seit ihrer Gründung 2016 sind Phantom Corporation eine unaufhaltsame Macht im Underground. Gegründet von Szene-Veteranen aus Bremen und Dortmund – mit Wurzeln in Bands wie Dew-Scented, Eroded, BK 49 und Weak Aside – verschmilzt die Band gnadenlosen D-Beat Crust mit Death Metal und rohem Old-School Thrash/Punk zu einem kompromisslosen Crossover-Sound.

Nach der Debüt-Mini First Commandment (2016), den furiosen EPs Cause And Effect (2017) und Belligerent Powers (2018) sowie der Split Banner Of Hatred (2022, mit den Schweden Harrowed) und dem ersten vollen Album Fallout (2023), präsentiert die Band nun ihr tödlichstes Geschoss: Das neue Album Time And Tide, das in den letzten Tagen des Jahres 2025 über Supreme Chaos Records erscheint.

Produziert von Jörg Uken in den Soundlodge Studios (u. a. God Dethroned, Temple Of Dread), hebt Time And Tide die Band auf ein völlig neues Level. Über elf Tracks hinweg liefern Phantom Corporation ein unerbittliches Feuerwerk – vielseitiger, brutaler und kompromissloser als je zuvor. Rasende Thrash-Riffs, Crust- Attacken und Death Metal vereinen sich zu einem apokalyptischen Schlagabtausch ohne Atempause.

Der zweite neue Song von Time And Tide ist erschienen. Checkt das von Costin Chioreanu erstellte Video zu Krokodil hier:

Phantom Corporation über Krokodil:

„Wie der brachiale Titel schon vermuten lässt, ist dieser Track ungezähmt, brutal und tödlich! Krokodil hat einen hymnischen, treibenden Vibe, der den Hörer nach 91 Sekunden nach Luft schnappen und gleichzeitig dennoch nach mehr klanglicher Gewalt bettelt lässt. Ein furioser Rausch und eine unaufhaltsame Machtdemonstration – genau das, was man braucht!”

“Shattered life – Beaten down – The only solution – Lies at hand…” (Krokodil-Lyrics)

Time And Tide wird in den folgenden Formaten erhältlich sein:

• Black LP

• Orange Marbled LP (Limitiert auf 150 Kopien)

Clear Rusty Marbled LP (Limitiert auf 100 Kopien / Band-Exklusiv)

• Splatter Clear Orange Black LP (Limitiert auf 100 Kopien)

• Digipak CD (Limitiert auf 500 Kopien / Handnummeriert)

• Jewelcase CD

• Black Tape (Limitiert auf 150 Kopien)

• Purple Tape (Limitiert to 50 Kopien / SCR-Exklusiv)

• Digital Album

Achtung: Für das Time And Tide Album-Release-Wochenende werden Phantom Corporation zwei sehr besondere, kostenlose In-Store Gigs spielen:

FR 12.12.2025 Bremen – Hot Shot Records

SA 13.12.2025 Hamburg – Plattenkiste

Auf keinen Fall verpassen!!!

Phantom Corporation live 2025/2026:

SA 29.11.2025 Lünen – Lükaz

SA 24.01.2026 Krefeld – Kulturrampe

SA 07.02.2026 Osnabrück – JZ Westwerk 141 / Waking The Ghouls II

18.-20.06.2026 Protzen – Protzen Open Air

SA 17.10.2026 Nordhorn – Alte Weberei / Nordhorn Deathfest

Und weitere Shows werden in Kürze noch angekündigt…