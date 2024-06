Phantom Corporation: im Oktober auf Tour mit Knife

Vor gut einem Jahr veröffentlichten Phantom Corporation ihr von Fans und Kritikern gefeiertes Album Fallout. Nun hat die Band mit dem Songwriting für den Nachfolger begonnen und man darf mehr als gespannt sein, was für ein Monster Phantom Corporation als nächstes von der Leine lassen werden.

Bis dahin wird aber Fallout noch ausgiebig betourt, unter anderem auf der Deutschland Into Dust Tour mit Knife im Oktober und anderen Shows, hier eine Übersicht:

Phantom Corporation – Live 2024:

05.07.2024 Emmen (The Netherlands) – Pitfest

02.08.2024 Oldenburg (Germany) – MTS + Hellripper

03.08.2024 Dresden (Germany) – Chemiefabrik + Hellripper & Cloak

04.08.2024 Kassel (Germany) – Goldgrube + Hellripper & Cloak

27.09.2024 Münster (Germany) – Sputnik Café + Crypts & Perish

28.09.2024 Hinte (Germany) – Coast Rock Festival

15.10.2014 Freiburg (Germany) – Crash + Knife

16.10. Köln (Germany) – Club Volta + Knife

17.10. Stuttgart (Germany) – Schwarzer Keiler + Knife

18.10. Essen (Germany) – Don’t Panic + Knife & Catbreath

19.10. Hamburg (Germany) – Bambi Galore + Knife & Catbreath

20.10. Osnabrück (Germany) – Bastard Club (Matinée) + Knife & Catbreath

And more shows to be announced soon…

Hier kommt ihr zum Review zu Fallout: