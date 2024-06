Vainstream Rockfest 2024: es gibt noch Tagestickets

Traditionell am letzten Juni Wochenende treffen in der westfälischen Metropole Münster das musikalische „Who is Who“ aus den Bereichen Alternative, Punk, Metal und Hardcore aufeinander. Dieses Jahr erstmalig über zwei Tage und wie gewohnt restlos ausverkauft. Das Vainstream Rockfest bringt insgesamt über 60 Bands auf die Bühnen – darunter internationale Top-Acts wie u.a. Parkway Drive, Dropkick Murphys, The Hives sowie die nationale Speerspitze Feine Sahne Fischfilet und Sondaschule. Als besonderes Highlight spielen die Donots, die in diesem Jahr ihr 30-jähriges Jubiläum feiern.

Timo Birth, Erfinder und bis heute Kopf des Vainstreams, hob das Festival 2006 in seiner Heimatstadt Münster aus der Taufe, im ersten Jahr kamen direkt 6.000 Besucher. Bereits 2004 gründete er seine eigene Konzertagentur Kingstar, die, ebenso wie das Vainstream Rockfest, heute zu den größten unabhängigen Playern der deutschen Musikszene gehört. Mit Kingstar veranstaltet Birth mittlerweile Tourneen in den größten Hallen Deutschlands und war unter anderem maßgeblich verantwortlich für den Live-Erfolg von Stars wie Bonez MC & RAF Camora oder den Broilers aus Düsseldorf. Beide Acts gehören heute zu den erfolgreichsten Live–Attraktionen im deutschsprachigen Raum, die auf ihren letzten Tourneen jeweils über eine Viertelmillion Fans begeistern konnten. „Ich habe das große Privileg, mein Hobby zum Beruf gemacht zu haben“, so Festival–Organisator Timo Birth „und davon möchte ich den Bands und dem Publikum des Vainstream Rockfests etwas zurückgeben, damit alle die Zeit hier in vollen Zügen genießen können, genauso wie ich selbst.“

Bis heute fühlt sich das Vainstream Rockfest an, wie von Fans für Fans gemacht und das ist mit Sicherheit einer der Hauptfaktoren für diesen langanhaltenden Erfolg. Neben drei Open Air-Bühnen gibt es Clubkonzerte, Lesungen und verschiedene Events wie Skating und Aftershow-Partys und zieht damit jedes Jahr Besucher aus der ganzen Republik nach Münster.

Auf dem Gelände des Hawerkamp und den Indoor- und Outdoor-Flächen der Halle Münsterland ist das Vainstream Rockfest zudem ein Festival der kurzen Wege, auf und zum Veranstaltungsgelände. Mitten in der Stadt gelegen und perfekt zu erreichen mit öffentlichen Verkehrsmitteln.

Bereits am kommenden Montag startet der Vorverkauf für das Vainstream Rockfest 2025, welches am 27. und 28. Juni 2025 erneut über zwei Tage stattfinden wird. Limitierte Tickets zum „La Familia“-Preis zu 99,00 € gibt es ab 10:00 Uhr unter www.vainstream.com.