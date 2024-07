Patriarchs In Black: veröffentlichen neue Single und Video „A Few Good Men“

Patriarchs In Black veröffentlichen mit A Few Good Men die dritte Vorabsingle aus dem kommenden Studioalbum Visioning (Metalville Records / Rough Trade – VÖ 19.07.).

A Few Good Men ist der schnellste Song auf Visioning. Das Stück ist eine Hommage an die kleine Gruppe von wahren Freunden, die wir in unserem Leben haben und die in den wichtigsten Momenten für uns da sind. Es ist ein Kommentar zu den Schönwetterfreunden, dass Kameradschaft in guten Zeiten einfach ist, aber mit der Zeit erkennt man, dass nur echte Freunde da sind, wenn es darauf ankommt. Die Zeit lügt nicht!

