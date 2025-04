40 Cycle Hum: veröffentlichen ihre neue Single „Seven Stitches“ über TLG | ZOID

Die kraftvolle Metal-Band 40 Cycle Hum kehrt mit ihrer neuen, mitreißenden Single Seven Stitches zurück, die über TLG | ZOID veröffentlicht und von Virgin Music Group vertrieben wird. Mit diesem neuesten Werk festigt die Band ihren Ruf, intensive und nachdenkliche Musik zu liefern, die bei Metal-Fans tiefen Anklang findet.

Seht euch das Video zu Seven Stitches hier an:

Der Sänger der Band, Brandon Mitchell, äußert sich dazu: „Every Scar tells a story. This song is about how succumbing to the lure and temptation we commonly face is a fool’s game with a price that, more often than not, leaves us wounded, broken, and in need of proverbial ‚Stitches‘.“

Seven Stitches ist jetzt auf allen gängigen Streaming-Plattformen hier verfügbar.

In einer Welt, die von musikalischer Vielfalt, Ideologien und künstlerischen Vorurteilen überwältigt ist, kann es manchmal eine herausfordernde Aufgabe sein, Talente zu finden, die wirklich Anerkennung verdienen. Es ist offensichtlich, dass es bei allem um die Musik gehen sollte, doch in einer Gesellschaft, die von Social-Media-Influencern und übertriebenen Popstar-Hypes geprägt ist, hat die Musik bedauerlicherweise oft einen Rückschritt gemacht. Dennoch gibt es einige kompromisslose Musiker, die lieber auf harte Arbeit setzen, anstatt dem vorgefertigten Mainstream-Erfolg zu erliegen, der in der heutigen Musikszene so verbreitet ist.

Hier kommen 40 Cycle Hum ins Spiel, deren authentischer Ansatz beim Schreiben und Performen sicher dazu führen wird, dass Fans und Branchenvertreter überall aufmerken. Dieses neueste kraftvolle Angebot hat einen gewaltigen Punch und wird selbst die ruhigsten Fans dazu bringen, die Fäuste in die Luft zu werfen. Produziert und gemischt von Stevo Bruno (Five Finger Death Punch, Mötley Crue, Prong) und gemastert von dem verstorbenen großartigen George Marino von Sterling Sound. Das Album enthält zwölf mitreißende Tracks, darunter Seven Stitches, Get Up, Home und Back In The Day. Darüber hinaus ist die CD mit Originalkunstwerken des berühmten Horror-Regisseurs Clive Barker (Hellraiser, Lords Of Illusion, Gods & Monsters) verpackt. 40 Cycle Hum ist das lang erwartete triumphale Follow-up zum Debütalbum der Band von 2006, Secret Skin!

Die Gründung der Band umfasste Sänger, Frontmann und Gitarristen Brandon Mitchell, Gitarristen Rocky George (von Suicidal Tendencies/Infectious Grooves), Bassisten Mike Duda (von W.A.S.P.) und Schlagzeuger Francis Ruiz (Buckcherry), die maßgeblich an der Ausrichtung und dem Songwriting der Band beteiligt waren. Die Branche forderte dann Rocky George und Mike Duda zurück, um ihre Verpflichtungen in ihren anderen Bands zu erfüllen. Mike wurde zu W.A.S.P. zurückgerufen, und Rocky zu Fishbone.

Zu diesem Zeitpunkt traten Gitarrist Mark Zavon (Kill Devil Hill) und Bassist Kenny Lefort der Band bei und begannen, einen neuen Weg einzuschlagen. Wie das Schicksal es wollte, änderte sich das musikalische Klima und führte schließlich dazu, dass die Bandmitglieder anderen musikalischen Bestrebungen nachgingen.

Obwohl die Mitglieder sowohl individuell als auch kollektiv ihre Erfahrungen gesammelt haben und an vielen musikalischen Kooperationen und Bands beteiligt waren, ist das, was sie gemeinsam geschaffen haben, „wertvoll“. Wertvoll, um gehört, geteilt und von echten Musikfans geliebt zu werden, aber auch wertvoll, um zusammen mit ihren etablierten musikalischen Kollegen und Gleichgesinnten aufgeführt und anerkannt zu werden. Da die Bandmitglieder den Kontakt zueinander gehalten und aktiv in der Musikszene geblieben sind, hat das Universum nun die Bühne bereitet, damit 40 Cycle Hum die großartige Musik, die sie geschaffen haben, teilen können!

“Music is a tough business; the cards are stacked against you before you even get started. But if you’re in it for the right reasons it becomes its own reward. We all have to pay the bills, but at the end of the day, nothing beats doing something you really love.”

Originalität ist in der Musik heutzutage eine seltene Sache, obwohl es hin und wieder definitiv lohnenswerte Ausnahmen gibt. 40 Cycle Hum sind nicht anders als andere Musiker, da sie Produkte ihrer Einflüsse sind, aber durch die Kombination ihrer Einflüsse schaffen sie Musik, die frisch und relevant für die heutigen Hörer bleibt.