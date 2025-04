Death Kommander: unterschreiben bei FDA Records und bringen neues Album am 30.05. raus

Wir freuen uns, die Verpflichtung von Death Kommander aus Schottland für die Veröffentlichung ihres kommenden dritten Albums Never To Grow Old bekannt zu geben.

Genießt den ersten Song Bayonet Drill auf YouTube:

2018 beschlossen fünf Death-Metal-Verrückte im schottischen Edinburgh, die Flagge des britischen Bulldozer-Death-Metal im Geiste der großen Bolt Thrower (R.I.P.) hochzuhalten – und so wurde Death Kommander geboren.

Die Band veröffentlichte 2018 eine EP mit vier Songs, gefolgt von ihrem Debütalbum Pro Patria Mori im Jahr 2021. Aufgrund pandemiebedingter Einschränkungen gestaltete sich die Live-Promotion des Albums schwierig, sodass sie sich stattdessen auf das Schreiben neuen Materials konzentrierten.

Nun, am 30. Mai 2025, ist es soweit: Never To Grow Old, ihr brandneues Album mit acht Songs, erscheint auf CD über FDA Records (Cargo) in Zusammenarbeit mit Warhorn Records aus Estland.

Never To Grow Old – Trackliste:

1. Bayonet Drill

2. Through The Chest

3. Bazentin Wood

4. Yellow Cross

5. Aftermath

6. Memories

7. Never To Grow Old

8. Where Is The Front

Sehr empfehlenswert für Fans von Bolt Thrower.

Death Kommander Besetzung:

Kruxator – Gesang

Ben – Gitarre

Oli – Gitarre

Hardy – Bass

Matt – Schlagzeug

Death Kommander online:

https://www.facebook.com/deathkommander