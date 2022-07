DevilDriver – Clouds Over California: The Studio Albums 2003 – 2011

Artist: DevilDriver

Herkunft: Santa Barbara, USA

Album: Clouds Over California: The Studio Albums 2003 – 2011

Genre: Groove Metal, Modern Metal

Release: 29.07.2022

Label: BMG / Warner Music

Link: https://www.facebook.com/devildriver

Aktuelle Bandmitglieder:

Gesang – Dez Fafara

Gitarre – Mike Spreitzer

Gitarre – Neal Tiemann

Bassgitarre – Diego Ibarra

Schlagzeug – Austin D’Amond

LP Box Set:

DevilDriver (White / Orange / Brown Splatter LP) The Fury In Our Maker’s Hand (Blue / Orange Splatter 2LP) The Last Kind Words (Yellow / Beige / Green splatter 2LP) Pray For Villains (White / Red / Black splatter 2LP) Beast (Purple and Green Swirl 2LP) 20 page book with liner notes by Dez Fafara

CD Box Set:

DevilDriver The Fury In Our Maker’s Hand The Last Kind Words Pray For Villains Beast Each CD includes booklet with line notes by Dez Fafara

Santa Barbara steht für eine sonnige Stadt an der zentralkalifornischen Küste, vor den imposanten Santa Ynes Mountains, die sich am Horizont auftürmen. Doch immer wieder ziehen Wolken über Kalifornien auf, vor allem dann, wenn die heimische Metal Band DevilDriver zum nächsten Streich bläst. Die moderne Groove Metal Band um Sänger Dez Fafara hat für diesen Sommer eine neue Veröffentlichung geplant, die genau diesen geliebten Titel wieder aufgreift. Clouds Over California: The Studio Albums 2003 – 2011 wird ab Ende Juli als Boxset bei eurem Musik-Dealer in mehreren Versionen in den Regalen stehen. Sowohl für Vinyl- als auch für CD-Liebhaber wird es von BMG / Warner Music eine Box geben, die eure Anlagen unter dem ständigen Druck der Künstler zum Ächzen bringt. Das eher schlichte Design täuscht über den Inhalt hinweg. Im Inneren der Box warten gleich fünf Alben der Amerikaner auf uns, die zurück zu ihren Anfängen führen. Mittendrin The Last Kind Words, auf dem Clouds Over California das letzte Staubkorn gen Himmel treibt. DevilDriver entstanden nach der Auflösung von Coal Chamber und konnten durch Frontmann Dez Fafara, dem einzig verbliebenen Gründer, einen rasanten Aufstieg hinlegen.

Energiegeladenen und mit einem fetten Groove brachte das Debüt mit dem gleichen Titel sofort in Stellung. Nachgelegt in den nächsten vier darauffolgenden Jahren mit The Fury In Our Maker’s Hand und The Last Kind Words brachte das Projekt international schnell in eine komfortable Stellung. Zum heutigen Boxset, warum nicht alle Alben zusammen gefasst wurden, dürfte auf der Hand liegen. Die Roadrunner Epoche wurde von BMG / Warner Music zusammengefasst, ohne Material vom Nachfolgerlabel Napalm Records, bei dem DevilDriver seit 2013 unter Vertrag stehen. Falls euch die Re-Releases irgendwie bekannt vorkommen, liegt ihr nicht falsch. Die Vinyls wurden bereits im September 2018 als einzelne Alben veröffentlicht. In diesem Jahr dürfen alle zusammen auftreten und das Clouds Over California: The Studio Albums 2003 – 2011 bilden. Den Bericht von 2018 findet ihr direkt HIER.