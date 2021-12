Patriarchs In Black: unterschreiben bei MDD Records

Wenn sich die New Jersey Metal Ikone Dan Lorenzo (u.a. Hades, Non Fiction) und der Type O Negative und ex-Danzig Drummer Johnny Kelly zusammentun, um ein gemeinsames Projekt aus der Taufe heben, ahnt man bereits, dass etwas Großartiges entsteht. Wenn man für dieses Projekt dann noch verschiedene Sänger wie Karl Agell (ex-Corrosion Of Conformity), Dewey Bragg (Kill Devil Hill), Rob Dukes (ex-Exodus), Mark Morales (Sons Of Texas) und John Kosco (Dropbox) gewinnen kann, die sich bereit erklären diesem Unterfangen für jeweils mindestens einen Song ihre Stimme zu leihen, fragt man sich unweigerlich: „Shut up, wo muss ich unterschreiben?!“. In diesem Fall lautet die Antwort: Bei MDD Records! Patriarchs In Black haben genau das getan und werden ihr kommendes Album im nächsten Jahr über MDD veröffentlichen. Bereits im Januar erscheint die erste Single der Band, und einen kurzen Teaser, der zumindest erahnen lässt, wohin die Reise stilistisch geht, gibts seit einigen Tagen auf YouTube. Be preparted, mehr Infos demnächst!

