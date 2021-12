Steelpreacher: K.K. Wild ist der neue Mann an den Drums

Wie vielleicht einige interessierte Metaller es schon mitbekommen haben, ist die Frage nach dem neuen Bandmember an den Drums bei Steelpreacher beantwortet. Ab sofort wird K.K. Wild die Stöcke bei der Koblenzer Heavy Metal Institution schwingen!

Steelpreacher hatten am 13.11.2021 ihr 20. Bandjubiläum. Mit ihrem scheidenden Drummer Hendrik Beerkiller haben sie an diesem Tag ein rauschendes Fest gefeiert (hier könnt ihr es nachlesen).

Tänzerin Shannen Weeremans war an diesem Abend quasi das fünfte Bandmitglied, hat aber das Angebot, die Sticks zu übernehmen, abgelehnt, wie uns Jens Hübinger verraten hat 😉

Aber auch K.K. Wild war an diesem tollen Tag anwesend und stand mit Steelpreacher dort bereits auf der Bühne! Er performte den Song Trinking With The Devil am Mikro mit seinen zukünftigen Bandkollegen (wie man heute weiß), damals noch als der den Fans bekannte Kevin Kurth.

Kevin Kurth aka K.K. Wild ist natürlich noch weiterhin bei seiner anderen Band WildRider an den Drums tätig, das hat er nicht nur uns versprochen.

Wir freuen uns demnächst auf Steelpreacher mit K.K. Wild, eine heiße Kombination – das ist schon jetzt sicher!