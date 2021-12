Traitors To The Crown: neue Single und neues Video veröffentlicht

Nach drei Single-Veröffentlichung komplettieren Traitors To The Crown nun ihre erste EP mit dem gleichnamigen Titeltrack Rebirth.

Gab die vorige Single No Way Out dem Weltschmerz eine Stimme – globale Katastrophen, Krieg und die Irrationalität der Menschheit stehen nur sinnbildlich für die Themen, welche die Band in No Way Out anspricht – zeigen die vier Musiker nun, dass sie den Weg, den sie eingeschlagen haben, konsequent weiter gehen.

Harte Midtempo Riffs, melodische Vocals, Soundeffekte und eine moderne Produktion nach dem Vorbild aktueller Genregrößen wie Bring Me The Horizon, Architects oder While She Sleeps heimsten der Band nicht nur gleich einen Deal mit Jägermeister’s „Jägermusic“ ein, sondern bescherten TTTC auch schnell eine wachsende Fanbase.

It’s Not Time To Die brüllten Traitors To The Crown in ihrer ersten gleichnamigen Single in die Welt hinaus – und das Motto ist Programm.

Es braucht schon einiges an Mut und Enthusiasmus in einer, besonders für die Kulturszene, so schweren Zeit eine neue Band zu gründen und ohne Perspektive auf Gigs und Tourneen den „Start“ Knopf zu drücken.

Warum sich die neue Band rund um die Saitenfraktion der österreichischen Hard Rock Institution Midriff gerade als Kronverräter bezeichnet ist bald geklärt. „Wenn man nach so vielen Jahren in einer Band an Songs für ein anderes Projekt schreibt, fühlt sich das natürlich großartig an, aber irgendwann schleicht sich eine Art Verratsgedanke in einem ein“, so Bassist Jeremy Lentner.

Produziert im hauseigenen Studio der Brüder Joshua und Jeremy beweisen Traitors To The Crown, dass sie nicht nur große Songs schreiben können, sondern auch das technische Know-how besitzen, sich in der stets verändernden Umgebung der Musikindustrie zu beweisen.

Komplettiert werden die Traitors durch Sänger Chris Matthews und Drummer Max Holas, welcher auch den Songs seine brachiale Stimme leiht. It’s Not Time To Die steht sinnbildlich für die dunklen, aber nicht hoffnungslos erscheinenden Lyrics der Band.

Mit ihrer ersten EP Rebirth führt die Band den Weg harter Riffs, großer Melodien und die Freude an Experimenten fort. Für das Coverartwork zeigt sich einmal mehr Daniel Hofer alias Archetype Design verantwortlich. Der Wiener Produzent Norbert Leitner versetzt den Songs, welche im Homestudio der Brüder Joshua und Jeremy entstehen noch den letzten Schliff und besticht durch mächtigen, internationalen Sound.

Traitors To The Crown benutzen die Werkzeuge harter Musik und kombinieren diese mit den Vorzügen melodiöser Hooklines, sodass sie Rock- und Metalfans gleichermaßen auf die Seite der Kronverräter zu ziehen scheinen.

