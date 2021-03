Nach ihrem ersten Lebenszeichen im November vergangenen Jahres veröffentlichen Traitors To The Crown die neue Single Ascension. Die vier Kronverräter demonstrieren, dass melodische Vocals, Rap-Parts, harte Gitarrenklänge und schräge Soundeffekte durchaus ein explosives Gemisch in einer modernen Metalproduktion abgeben. Getreu dem Vorbild aktueller Genregrößen wie Bring Me The Horizon, Architects oder While She Sleeps.

Hier gibt´s das Video zu gucken:

Quelle: Gordeon Music