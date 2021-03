Time For Metal: die längsten Songs der Rock- und Metal-Geschichte mit Fjoergyn, Gorefest, Lonewolf, Annihilator u.v.m.

Ihr wisst nicht, wie ihr die düstere und Corona-bedingt konzertfreie Zeit überstehen sollt? Dann haben wir für euch die Lösung, denn wir haben Hunderte überlanger Rock- und Metal-Mammut-Songs zusammengefasst, mit denen ihr die endlosen Winterabende problemlos füllen könnt und auch ohne große Probleme den gesamten Corona-Hausarrest überstehen könnt. Vergesst also die übliche Dreieinhalb-Minuten-Faustregel und bringt in den nächsten Tagen und Wochen etwas mehr Zeit mit.

Zwar ist die Spieldauer eines Songs noch lange kein Qualitätsmerkmal, doch gibt es gerade oberhalb der Acht-Minuten-Marke eine Menge Schmankerl, die von den Radiostationen gehasst und von den Fans geliebt werden. Meist fristen sie ihr Dasein am Ende eines Albums, fern vom Radar des Mainstreams und der Single-Auskopplungen, doch um genau diese oftmals genialen Nummern geht es in dieser sehr umfangreichen Liste, wobei wir versucht haben, die unterschiedlichsten Genres von Classic Rock bis Death Metal zu berücksichtigen.

Natürlich können wir nun nicht einfach die gesamte Liste veröffentlichen, denn das würde jeden Rahmen sprengen, weshalb wir zu Beginn die Acht-Minuten-Marke geknackt und in 38 Folgen abgearbeitet haben. Nun wird die Neun-Minuten-Marke geknackt, bevor wir uns weiter langsam bis ins Unermessliche steigern. Welches ist der längste Song der Rockgeschichte …, man darf gespannt sein. Man hätte diese Liste noch nahezu unbegrenzt fortführen und um einige weitere hundert Songs erweitern können, doch ganz so lang ist der Winter ja nun auch wieder nicht und der Corona-Lockdown hoffentlich auch nicht. Somit gibt es kein Anrecht auf Vollständigkeit.

Fjoergyn – Blut Samen Erde

Artist: Fjoergyn

Herkunft: Deutschland

Song: Blut Samen Erde

Album: Lvcifer Es

Genre: Epic Black Metal, Symphonic Black Metal

Veröffentlichung: 2017

Spielzeit: 9:09 Minuten

Link: https://fjoergyn.com

Lethian Dreams – Elusive

Artist: Lethian Dreams

Herkunft: Frankreich

Song: Elusive

Album: Bleak Silver Streams

Genre: Atmospheric Doom Metal

Veröffentlichung: 2009

Spielzeit: 9:09 Minuten

Link: https://www.lethiandreams.com/en/home.htm

Gorefest – Babylon’s Whores

Artist: Gorefest

Herkunft: Niederlande

Song: Babylon’s Whores

Album: Rise To Ruin

Genre: Death Metal, Death ’n‘ Roll

Veröffentlichung: 2007

Spielzeit: 9:09 Minuten

Link: https://www.metal-archives.com/bands/Gorefest/1334

A Cosmic Trail – Mistral II

Artist: A Cosmic Trail

Herkunft: Deutschland

Song: Mistral II

Album: II: Mistral

Genre: Progressive Metal

Veröffentlichung: 2013

Spielzeit: 9:09 Minuten

Link: https://www.facebook.com/acosmictrail

Dornenreich – Nächtlich Liebend

Artist: Dornenreich

Herkunft: Österreich

Song: Nächtlich Liebend

Album: Bitter Ist’s Dem Tod Zu Dienen

Genre: Melodic Black Metal, Symphonic Black Metal, Neofolk

Veröffentlichung: 1999

Spielzeit: 9:09 Minuten

Link: https://www.facebook.com/Dornenreich.official/

The Who – A Quick One, While He’s Away

Artist: The Who

Herkunft: England

Song: A Quick One, While He’s Away

Album: A Quick One

Genre: Rock

Veröffentlichung: 1966

Spielzeit: 9:10 Minuten

Link: https://www.thewho.com

Lonewolf – Drowned In Black

Artist: Lonewolf

Herkunft: Frankreich

Song: Drowned In Black

Album: Division Hades

Genre: Heavy Metal, Power Metal

Veröffentlichung: 2020

Spielzeit: 9:10 Minuten

Link: http://www.wolfdivision.com

Annihilator – Hunter Killer

Artist: Annihilator

Herkunft: Kanada

Song: Hunter Killer

Album: Carnival Diablos

Genre: Speed Metal, Thrash Metal, Groove Metal

Veröffentlichung: 2001

Spielzeit: 9:10 Minuten

Link: https://www.annihilatormetal.com

Stoned Jesus – Feel

Artist: Stoned Jesus

Herkunft: Ukraine

Song: Feel

Album: Pilgrims

Genre: Stoner Metal, Doom Metal

Veröffentlichung: 2018

Spielzeit: 9:10 Minuten

Link: https://www.facebook.com/stonedjesusband/

Guns n’ Roses – Estranged

Artist: Guns n’ Roses

Herkunft: USA

Song: Estranged

Album: Use Your Illusion II

Genre: Hard Rock, Sleaze Metal, Hair Metal

Veröffentlichung: 1991

Spielzeit: 9:10 Minuten

Link: https://www.gunsnroses.com

Equilibrium – Tote Heldensagen

Artist: Equilibrium

Herkunft: Deutschland

Song: Tote Heldensagen

Album: Turis Tratyr

Genre: Epic Folk Metal, Pagan Metal, Power Metal, Symphonic Metal

Veröffentlichung: 2005

Spielzeit: 9:10 Minuten

Link: https://equilibrium-metal.net/band/

Symphony X – When All Is Lost

Artist: Symphony X

Herkunft: USA

Song: When All Is Lost

Album: Iconoclast

Genre: Progressive Power Metal

Veröffentlichung: 2011

Spielzeit: 9:10 Minuten

Link: http://www.symphonyx.com/site/

Toxic Smile – Liquid Wall

Artist: Toxic Smile

Herkunft: Deutschland

Song: Liquid Wall

Album: I’m Your Saviour

Genre: Progressive Rock, Progressive Metal

Veröffentlichung: 2011

Spielzeit: 9:10 Minuten

Link: https://www.facebook.com/ToxicSmileBand/

Nazareth – The Ballad Of Hollis Brown

Artist: Nazareth

Herkunft: Schottland

Song: The Ballad Of Hollis Brown

Album: Loud ’n‘ Proud

Genre: Hard Rock

Veröffentlichung: 1973

Spielzeit: 9:11 Minuten

Link: https://www.nazarethdirect.co.uk/website/

Spiritual Beggars – Magnificent Obsession

Artist: Spiritual Beggars

Herkunft: Schweden

Song: Magnificent Obsession

Album: Spiritual Beggars

Genre: Stoner Rock, Stoner Metal

Veröffentlichung: 1994

Spielzeit: 9:11 Minuten

Link: https://www.spiritualbeggars.com

Flotsam And Jetsam – Doomsday For The Deceiver

Artist: Flotsam And Jetsam

Herkunft: USA

Song: Doomsday For The Deceiver

Album: Doomsday For The Deceiver

Genre: Thrash Metal, Speed Metal

Veröffentlichung: 1986

Spielzeit: 9:11 Minuten

Link: https://www.facebook.com/flotsamandjetsam.official/

Enslaved – The Crossing

Artist: Enslaved

Herkunft: Norwegen

Song: The Crossing

Album: Below The Lights

Genre: Progressive Metal, Viking Metal

Veröffentlichung: 2003

Spielzeit: 9:11 Minuten

Link: http://enslaved.no

Draconian – A Scenery Of Loss

Artist: Draconian

Herkunft: Schweden

Song: A Scenery Of Loss

Album: Arcane Rain Fell

Genre: Gothic Metal, Doom Metal, Death Metal

Veröffentlichung: 2005

Spielzeit: 9:11 Minuten

Link: https://draconianofficial.com

Distorted Harmony – Obsession

Artist: Distorted Harmony

Herkunft: Israel

Song: Obsession

Album: Utopia

Genre: Progressive Metal, Progressive Rock

Veröffentlichung: 2012

Spielzeit: 9:11 Minuten

Link: https://www.distortedharmony.com

Primordial – Where Lie The Gods

Artist: Primordial

Herkunft: Irland

Song: Where Lie The Gods

Album: Exile Amonst The Ruins

Genre: Pagan Metal, Celtic Folk Metal, Black Metal

Veröffentlichung: 2018

Spielzeit: 9:11 Minuten

Link: https://www.primordialofficial.com

Fortsetzung folgt!

Ihr habt die ersten Teile unserer Mammut-Songs verpasst? Kein Problem, hier könnt ihr alle nachlesen und -hören.