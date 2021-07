Time For Metal: die längsten Songs der Rock- und Metal-Geschichte mit Swallow The Sun, Lost Horizon, Fates Warning, Enslaved u.v.m.

Ihr wisst nicht, wie ihr die düstere und Corona-bedingt konzertfreie Zeit überstehen sollt? Dann haben wir für euch die Lösung, denn wir haben Hunderte überlanger Rock- und Metal-Mammut-Songs zusammengefasst, mit denen ihr die endlosen Abende problemlos füllen könnt und auch ohne große Probleme den gesamten Corona-Hausarrest überstehen könnt. Vergesst also die übliche Dreieinhalb-Minuten-Faustregel und bringt in den nächsten Tagen und Wochen und Monaten etwas mehr Zeit mit.

Zwar ist die Spieldauer eines Songs noch lange kein Qualitätsmerkmal, doch gibt es gerade oberhalb der Acht-Minuten-Marke eine Menge Schmankerl, die von den Radiostationen gehasst und von den Fans geliebt werden. Meist fristen sie ihr Dasein am Ende eines Albums, fern vom Radar des Mainstreams und der Single-Auskopplungen, doch um genau diese oftmals genialen Nummern geht es in dieser sehr umfangreichen Liste, wobei wir versucht haben, die unterschiedlichsten Genres von Classic Rock bis Death Metal zu berücksichtigen.

Natürlich können wir nun nicht einfach die gesamte Liste veröffentlichen, denn das würde jeden Rahmen sprengen, weshalb wir zu Beginn die Acht- bzw. die Neun-, Zehn- und Elf-Minuten-Marke geknackt und in 74 Folgen abgearbeitet haben. Nun wird die Zwölf-Minuten-Marke geknackt, bevor wir uns weiter langsam bis ins Unermessliche steigern. Zwar ist die dritte Coronawelle aktuell gebrochen und wir bekommen wieder mehr Freiheiten, doch wie es mit Konzerten weitergeht, steht noch in den Sternen und überhaupt, ein Großteil der geliebten Sommerfestivals ist für dieses Jahr schon abgesagt. Also machen wir hier weiter! Welches ist der längste Song der Rockgeschichte …, man darf gespannt sein. Man hätte diese Liste noch nahezu unbegrenzt fortführen und um einige weitere hundert Songs erweitern können, doch ganz so lang war der Winter ja nun auch wieder nicht und der Corona-Lockdown hoffentlich auch nicht mehr. Somit gibt es kein Anrecht auf Vollständigkeit.

Disillusion – The Liberation

Artist: Disillusion

Herkunft: Deutschland

Song: The Liberation

Album: The Liberation

Genre: Progressive Metal

Veröffentlichung: 2019

Spielzeit: 11:55 Minuten

Link: https://disillusion.de

Swallow The Sun – The Giant

Artist: Swallow The Sun

Herkunft: Finnland

Song: The Giant

Album: Ghosts Of Loss

Genre: Melodic Death Metal, Doom Metal, Death Doom

Veröffentlichung: 2005

Spielzeit: 11:55 Minuten

Link: http://swallowthesun.net

Theocracy – The Serpent’s Kiss

Artist: Theocracy

Herkunft: USA

Song: The Serpent’s Kiss

Album: Theocracy

Genre: White Metal, Progressive Metal, Power Metal

Veröffentlichung: 2003

Spielzeit: 11:56 Minuten

Link: https://theocracymusic.com

The Mars Volta – Day Of The Baphomets

Artist: The Mars Volta

Herkunft: Mexico/Puerto Rico

Song: Day Of The Baphomets

Album: Amputechture

Genre: Progressive Rock, Experimental Rock

Veröffentlichung: 2006

Spielzeit: 11:56 Minuten

Link: https://www.facebook.com/TheMarsVolta

Lost Horizon – Highlander (The One)

Artist: Lost Horizon

Herkunft: Schweden

Song: Highlander (The One)

Album: A Flame To The Ground Beneath

Genre: Power Metal

Veröffentlichung: 2003

Spielzeit: 11:56 Minuten

Link: https://www.facebook.com/LOST-HORIZON-14598682387/

Neurosis – The Eye Of Every Storm

Artist: Neurosis

Herkunft: USA

Song: The Eye Of Every Storm

Album: The Eye Of Every Storm

Genre: Post Metal, Atmospheric Sludge Metal, Crustcore

Veröffentlichung: 2004

Spielzeit: 11:56 Minuten

Link: https://www.neurosis.com

Fates Warning – Epitaph

Artist: Fates Warning

Herkunft: USA

Song: Epitaph

Album: The Spectre Within

Genre: Progressive Metal

Veröffentlichung: 1985

Spielzeit: 11:57 Minuten

Link: https://www.facebook.com/FatesWarning/

Dirge – Apogee

Artist: Dirge

Herkunft: Frankreich

Song: Apogee

Album: Elysian Magnetic Fields

Genre: Industrial Metal, Post Metal, Sludge Metal

Veröffentlichung: 2011

Spielzeit: 11:57 Minuten

Link: http://www.dirge.fr

Enslaved – Neogenesis

Artist: Enslaved

Herkunft: Norwegen

Song: Neogenesis

Album: Isa

Genre: Viking Metal, Progressive Metal, Black Metal

Veröffentlichung: 2004

Spielzeit: 11:58 Minuten

Link: http://enslaved.no

Remembrance – One Reckless Sleep

Artist: Remembrance

Herkunft: Frankreich

Song: One Reckless Sleep

Album: Silencing The Moments …

Genre: Funeral Doom Metal

Veröffentlichung: 2008

Spielzeit: 11:58 Minuten

Link: https://www.facebook.com/remembranceband

Teramaze – Depopulate

Artist: Teramaze

Herkunft: Australien

Song: Depopulate

Album: We Are Soldiers

Genre: Progressive Metal, White Metal

Veröffentlichung: 2019

Spielzeit: 11:58 Minuten

Link: https://teramaze.com.au

My Dying Bride – The Whore, The Cook And The Mother

Artist: My Dying Bride

Herkunft: England

Song: The Whore, The Cook And The Mother

Album: 34,788%… Complete

Genre: Doom Metal, Death Doom, Gothic Metal

Veröffentlichung: 1998

Spielzeit: 11:59 Minuten

Link: http://mydyingbride.net

Dream Theater – Scene Nine: Finally Free

Artist: Dream Theater

Herkunft: USA

Song: Scene Nine: Finally Free

Album: Metropolis Pt.2: Scenes From A Memory

Genre: Progressive Metal

Veröffentlichung: 1999

Spielzeit: 12:00 Minuten

Link: https://dreamtheater.net

Meat Loaf – I’d Do Anything For Love (But I Won`t Do That)

Artist: Meat Loaf

Herkunft: USA

Song: I’d Do Anything For Love /But I Won`t Do That)

Album: Bad Out Of Hell II: Back Into Hell

Genre: Rock

Veröffentlichung: 1993

Spielzeit: 12:00 Minuten

Link: https://www.facebook.com/MeatLoaf

Galaktik Cancer Squad – In Lichterlosen Weiten

Artist: Galaktik Cancer Squad

Herkunft: Deutschland

Song: In Lichterlosen Weiten

Album: Ghost Light

Genre: Progressive Metal, Progressive Black Metal, Psychedelic Black Metal

Veröffentlichung: 2013

Spielzeit: 12:00 Minuten

Link: https://www.facebook.com/GalaktikCancerSquad

Skepticism – March Incomplete

Artist: Skepticism

Herkunft: Finnland

Song: March Incomplete

Album: Ordeal

Genre: Funeral Doom Metal

Veröffentlichung: 2015

Spielzeit: 12:00 Minuten

Link: https://www.skepticism.fi

Zatokrev – They Stay In Mirrors

Artist: Zatokrev

Herkunft: Schweiz

Song: They Stay In Mirrors

Album: Silk Spiders Unterwater …

Genre: Post Metal, Sludge Metal, Death Doom

Veröffentlichung: 2015

Spielzeit: 12:01 Minuten

Link: http://www.zatokrev.com

Fister – No Spirit Within

Artist: Fister

Herkunft: USA

Song: No Spirit Within

Album: No Spirit Within

Genre: Doom Metal, Sludge Metal

Veröffentlichung: 2018

Spielzeit: 12:01 Minuten

Link: https://www.facebook.com/fisterdoom/

Stratovarius – Elements

Artist: Stratovarius

Herkunft: Finnland

Song: Elements

Album: Elements Pt.1

Genre: Melodic Power Metal, Symphonic Metal

Veröffentlichung: 2003

Spielzeit: 12:01 Minuten

Link: http://www.stratovarius.com/pages/intro.php

Symphony X – Rediscovery, Part II – (The New Mythology)

Artist: Symphony X

Herkunft: USA

Song: Rediscovery, Part II – (The New Mythology)

Album: V: The New Mythology Suite

Genre: Progressive Power Metal

Veröffentlichung: 2000

Spielzeit: 12:01 Minuten

Link: http://www.symphonyx.com/site/

Fortsetzung folgt!

