Time For Metal: die längsten Songs der Rock- und Metal-Geschichte mit Bloody Blasphemy, Stormwarrior, Krypteria, Black Country Communion u.v.m.

Ihr wisst nicht, wie ihr die düstere und Corona-bedingt konzertfreie Zeit überstehen sollt? Dann haben wir für euch die Lösung, denn wir haben Hunderte überlanger Rock- und Metal-Mammut-Songs zusammengefasst, mit denen ihr die endlosen Winterabende problemlos füllen könnt und auch ohne große Probleme den gesamten Corona-Hausarrest überstehen könnt. Vergesst also die übliche Dreieinhalb-Minuten-Faustregel und bringt in den nächsten Tagen und Wochen und Monaten etwas mehr Zeit mit.

Zwar ist die Spieldauer eines Songs noch lange kein Qualitätsmerkmal, doch gibt es gerade oberhalb der Acht-Minuten-Marke eine Menge Schmankerl, die von den Radiostationen gehasst und von den Fans geliebt werden. Meist fristen sie ihr Dasein am Ende eines Albums, fern vom Radar des Mainstreams und der Single-Auskopplungen, doch um genau diese oftmals genialen Nummern geht es in dieser sehr umfangreichen Liste, wobei wir versucht haben, die unterschiedlichsten Genres von Classic Rock bis Death Metal zu berücksichtigen.

Natürlich können wir nun nicht einfach die gesamte Liste veröffentlichen, denn das würde jeden Rahmen sprengen, weshalb wir zu Beginn die Acht- bzw. die Neun- und Zehn-Minuten-Marke geknackt und in 67 Folgen abgearbeitet haben. Nun wird die Elf-Minuten-Marke geknackt, bevor wir uns weiter langsam bis ins Unermessliche steigern. Zwar ist die dritte Coronawelle aktuell gebrochen und wir bekommen wieder mehr Freiheiten, doch wie es mit Konzerten weitergeht, steht noch in den Sternen und überhaupt, ein Großteil der geliebten Sommerfestivals istfür dieses Jahr schon abgesagt. Also machen wir hier weiter! Welches ist der längste Song der Rockgeschichte …, man darf gespannt sein. Man hätte diese Liste noch nahezu unbegrenzt fortführen und um einige weitere hundert Songs erweitern können, doch ganz so lang war der Winter ja nun auch wieder nicht und der Corona-Lockdown hoffentlich auch nicht mehr. Somit gibt es kein Anrecht auf Vollständigkeit.

Bloody Blasphemy – (Un) Heiliger Krieg

Artist: Bloody Blasphemy

Herkunft: Schweiz

Song: (Un) Heiliger Krieg

Album: Total Death Celebration

Genre: Black Metal

Veröffentlichung: 2016

Spielzeit: 11:19 Minuten

Link: http://www.bloody-blasphemy.ch

Stormwarrior – Sword Of Valhalla

Artist: Stormwarrior

Herkunft: Deutschland

Song: Sword Of Valhalla

Album: Norsemen

Genre: Power Metal, Speed Metal

Veröffentlichung: 2019

Spielzeit: 11:19 Minuten

Link: https://www.facebook.com/STORMWARRIOR.Official/

Trivium – Shogun

Artist: Trivium

Herkunft: USA

Song: Shogun

Album: Shogun

Genre: Metalcore, Thrash Metal, Progressive Metal

Veröffentlichung: 2008

Spielzeit: 11:20 Minuten

Link: https://www.trivium.org

Hawkwind – Spirit Of The Age

Artist: Hawkwind

Herkunft: England

Song: Spirit Of The Age

Album: Quark, Strangeness And Charm

Genre: Rock, Space Rock, Experimental Rock, Hard Rock, Progressive Rock, Psychedelic Rock

Veröffentlichung: 1977

Spielzeit: 11:20 Minuten

Link: http://www.hawkwind.com

Krypteria – The Eye Collecter

Artist: Krypteria

Herkunft: Deutschland

Song: The Eye Collecter

Album: All Beauty Must Die

Genre: Symphonic Metal, Power Metal, Symphonic Rock

Veröffentlichung: 2011

Spielzeit: 11:20 Minuten

Link: https://www.krypteria.de

Count Raven – The Viking Sea

Artist: Count Raven

Herkunft: Schweden

Song: The Viking Sea

Album: Messiah Of Confusion

Genre: Doom Metal

Veröffentlichung: 1996

Spielzeit: 11:21 Minuten

Link: https://www.facebook.com/countravendoom/

Black Country Communion – Too Late For The Sun

Artist: Black Country Communion

Herkunft: USA/England

Song: Too Late For The Sun

Album: Black Country Communion

Genre: Rock, Hard Rock

Veröffentlichung: 2010

Spielzeit: 11:21 Minuten

Link: https://www.bccommunion.com

Rage – In A Nameless Time

Artist: Rage

Herkunft: Deutschland

Song: In A Nameless Time

Album: Lingua Mortis

Genre: Heavy Metal, Speed Metal, Power Metal, Symphonic Metal

Veröffentlichung: 1996

Spielzeit: 11:22 Minuten

Link: https://www.rage-official.com

Rotting Christ – Glory Of Sadness

Artist: Rotting Christ

Herkunft: Griechenland

Song: Glory Of Sadness

Album: Khronos

Genre: Gothic Metal, Melodic Black Metal, Black Metal, Grindcore

Veröffentlichung: 2000

Spielzeit: 11:22 Minuten

Link: https://www.rotting-christ.com/en

Leprous – The Sky Is Red

Artist: Leprous

Herkunft: Norwegen

Song: The Sky Is Red

Album: Pitfalls

Genre: Progressive Rock, Progressive Metal

Veröffentlichung: 2019

Spielzeit: 11:22 Minuten

Link: https://www.leprous.net

Cult Of Luna – Further

Artist: Cult Of Luna

Herkunft: Schweden

Song: Further

Album: The Beyond

Genre: Post Metal, Progressive Metal, Atmospheric Sludge Metal, Post Hardcore

Veröffentlichung: 2003

Spielzeit: 11:22 Minuten

Link: https://www.cultofluna.com

Mercyful Fate – Satan’s Fall

Artist: Mercyful Fate

Herkunft: Dänemark

Song: Satan’s Fall

Album: Melissa

Genre: Heavy Metal

Veröffentlichung: 1983

Spielzeit: 11:23 Minuten

Link: https://mercyfulfatecoven.com

Myrath – Seven Sins

Artist: Myrath

Herkunft: Tunesien

Song: Seven Sins

Album: Hope

Genre: Progressive Metal, Folk Metal, Power Metal, Oriental Metal

Veröffentlichung: 2007

Spielzeit: 11:23 Minuten

Link: https://www.myrath.com

My Dying Bride – Edenbeast

Artist: My Dying Bride

Herkunft: England

Song: Edenbeast

Album: The Light At The End Of The World

Genre: Doom Metal, Death Doom, Gothic Metal

Veröffentlichung: 1999

Spielzeit: 11:23 Minuten

Link: http://mydyingbride.net

Allvaters Zorn – Der Monolith

Artist: Allvaters Zorn

Herkunft: Deutschland

Song: Der Monolith

Album: Geburt

Genre: Black Metal, Ambient Metal

Veröffentlichung: 2007

Spielzeit: 11:24 Minuten

Link: https://www.metal-archives.com/bands/Allvaters_Zorn/12345

Pyogenesis – Sehnsucht

Artist: Pyogenesis

Herkunft: Deutschland

Song: Sehnsucht (Purple Schulz Cover)

Album: Unpop

Genre: Alternative Rock, Power Pop, Punkrock, Death Metal, Gothic Metal, Death Doom

Veröffentlichung: 1997

Spielzeit: 11:24 Minuten

Link: https://pyogenesis.com

Opeth – The Moor

Artist: Opeth

Herkunft: Schweden

Song: The Moor

Album: Still Life

Genre: Progressive Metal, Death Metal, Progressive Rock, Retro Prog

Veröffentlichung: 1999

Spielzeit: 11:25 Minuten

Link: http://www.opeth.com

Yes – Heart Of The Sunrise

Artist: Yes

Herkunft: England

Song: Heart Of The Sunrise

Album: Fragile

Genre: Rock, Progressive Rock, Art Rock

Veröffentlichung: 1971

Spielzeit: 11:25 Minuten

Link: http://www.yesworld.com

Alestorm – Sunset On The Golden Age

Artist: Alestorm

Herkunft: Schottland

Song: Sunset On The Golden Age

Album: Sunset On The Golden Age

Genre: Folk Metal, Power Metal

Veröffentlichung: 2014

Spielzeit: 11:26 Minuten

Link: https://alestorm.net

Sunn O))) – Kannon 3

Artist: Sunn O)))

Herkunft: USA

Song: Kannon 3

Album: Kannon

Genre: Drone Doom Metal

Veröffentlichung: 2015

Spielzeit: 11:26 Minuten

Link: https://sunn.southernlord.com

Fortsetzung folgt!

Ihr habt die ersten Teile unserer Mammut-Songs verpasst? Kein Problem, hier könnt ihr alle nachlesen und -hören.