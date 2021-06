Thundermother: starten „Heat Wave“ Release Tour

Sie waren eine der letzten internationalen Bands auf Tour auch während der Corona Beschränkungen (letztes Konzert am 01.11.2020).

Nun sind Thundermother die allererste internationale Band, die wieder auf Tour kommt und dabei fast 50 Konzerte in Deutschland spielt bis zum Jahresende.

Mit den neuen Terminen beweisen die Stockholmer Rockladies wieder einmal mehr, dass sie zu den am härtesten arbeitenden Bands im Business gehören – genau 47 Shows wird die Band bis Ende des Jahres in Deutschland spielen und mit den Fans den jüngsten Chart-Erfolg gebührend laut feiern.

Denn mit ihrem Re-Release, der Heat Wave Deluxe Edition (VÖ: 21.05.2021), gelang der Band erneut der Sprung in die deutschen Albumcharts (#16), nach dem Release hatte das Album sogar Platz 6 erreicht.

Thundermother setzen damit ein für die Live-Branche wichtiges Signal: es geht wieder los mit Konzerten in Deutschland. Alle Konzerte werden unter Einhaltung der aktuellen Corona-Beschränkungen gespielt, dazu zählen stark begrenzte Kapazität, Abstands- & Hygiene Regeln.

Ihr aktuelles Album Heat Wave, veröffentlicht im Juli 2020, ist eine Rocksensation, an der man nicht vorbeikommt. Es stürmte die Charts und erreichte Topergebnisse in vielen Ländern, u. a. Platz #6 in Deutschland, Platz #8 in Schweden und Platz #15 in der Schweiz.

Am 21. Mai 2021 erschien nun die Heat Wave Deluxe Edition. Als 2-CD Digipak und zusätzlich mit verschiedenen limitierten farbigen Doppelvinyl-Versionen. Darauf ist nicht nur das komplette Original-Album zu finden, sondern auch eine Bonus CD/Vinyl mit gleich 10 weiteren, bisher noch unveröffentlichten Tracks. Mit #16 in Deutschland gelang erneut der Sprung in die Charts.

Olympia Stadion, auf Einladung des Radiosenders Star FM ( Vor kurzem durfte die Band zudem ihr erstes Stadionkonzert spielen! Und das im Berliner, auf Einladung des Radiosenders Bericht hier ).

Allen derzeitigen Umständen zum Trotz zieht die Band ihr Ding also durch. Auch wenn die Lage für Musiker, Künstler und die gesamte Veranstaltungsbranche mit Millionen von Arbeitsplätzen, die daran hängen massiv gefährdet ist und nach Monaten des Stillstands immer existenzbedrohender wird, wollen Thundermother erneut ein Zeichen setzen.

Bandgründerin und Leadgitarristin Filippa Nässil:

„Nichtsdestotrotz weichen wir von unserem Motto nicht ab und kämpfen für den Rock’n’Roll! Aktuell auf Tour zu gehen ist für Künstler und alle Beteiligten eine große Herausforderung. Wir erzielen damit keine großen Einnahmen. Trotzdem spielen wir Gigs und machen alles möglich, um unseren Fans zu zeigen, wir sind da, wir geben nicht auf und wir ziehen alle am gleichen Strang! Durchhalten und daran glauben: Rock’n‘Roll never dies!“

„Die am härtesten arbeitende Band der Szene“ (Tageszeitung Junge Welt) beweist erneut: Thundermother spielen nicht nur Rock’n’Roll. Thundermother sind Rock’n’Roll!

Heat Wave Release Tour 2021

präsentiert von Radio Bob!, Classic Rock & Rock Hard

24.06.2021 Ingolstadt – Eventhalle *

25.06.2021 Trier – Mergener Hof *

26.06.2021 Kaiserslautern – Kammgarn *

27.06.2021 Romanshorn – Swiss Rock Cruise *

29.06.2021 Nürnberg – Hirsch *

01.07.2021 Hamburg – Schrødingers *

02.07.2021 Münster – Jovel *

03.07.2021 Hademarschen – Hall Operation Festival *

04.07.2021 Hallig Langeneß – Kultur auf den Halligen *

28.07.2021 Cham – Strandkorb Open Air *

29.07.2021 Ulm – Hexenhaus – HX25 Open Air *

30.07.2021 Selb – Rockclub Nordbayern *

31.07.2021 Memmingen – Kaminwerk *

01.08.2021 Weinheim – Café Central *

03.08.2021 Hannover – KommRaus – Die Sommerbühne *

05.08.2021 Großheubach – Bikes & Kultur *

06.08.2021 Saarbrücken – Garage (Rock’n’eat) *

07.08.2021 Montabaur – TBA *

10.08.2021 Frankfurt – Batschkapp *

11.08.2021 Lindau Club – Vaudeville *

14.08.2021 Sandstedt – Rock For Animal Rights *

15.08.2021 Kiel – Together Kiel Open Air *

01.09.2021 Hamburg – Indra *

02.09.2021 Hamburg – Fabrik *

03.09.2021 Taarstedt – Angeliter Open-Air *

04.09.2021 Kalletal – Kalletal Rockt *

08.09.2021 Osnabrück – HafenSommer 21 Open Air *

09.09.2021 Würzburg -Posthalle *

10.09.2021 Altengrounau – SinnerRock Festival *

11.09.2021 Oberhausen – Radio Bob! Rocknacht *

03.10.2021 Freiberg – Rock um zu helfen!

27.10.2021 Stuttgart – Universum

28.10.2021 Kempten – kultBOX

14.11.2021 Friedrichskoog – Haus des Kurgastes

15.11.2021 Bonn – Harmonie

03.12.2021 Fulda – Kreuz

05.12.2021 Bochum – Rockpalast

07.12.2021 Köln – MTC

08.12.2021 Hannover – Lux

09.12.2021 Münster – Rare-Guitar

11.12.2021 Viersen – Rockschicht

12.12.2021 Bremen – Tower

13.12.2021 Berlin – Galaxy

18.12.2021 Wetzlar – Black Pearl

19.12.2021 Trier – Mergener Hof

20.12.2021 Bensheim – Rex

21.12.2021 Aschaffenburg – Colos-Saal

* Diese Shows finden Corona konform mit limitierter Kapazität statt

Veranstalter: Schubert Music

Homepage: www.thundermother.com