Metallica: feiern 30 Jahre „Black Album“ mit Jubiläums-Edition und Coveralbum

1991 erschien das selbst betitelte fünfte Metallica Album, ein Wendepunkt in der Entwicklung der US-Band. Die renommierte Fachpresse kürte das sogenannte Black Album als Album des Monats und tatsächlich erklommen Frontmann James Hetfield und seine Jungs in der ersten Woche nach Erscheinen in zehn Ländern die Spitze der Albumcharts. 30 Jahre ist das nun her und das wird im Hause Metallica natürlich groß gefeiert. Doch nicht nur die US-Veteranen feiern ihr fünftes Werk, auch die Time For Metal-Kollegen René W. und Andreas B. widmeten dem Metallica Album bereits im Januar eine Zeitreise, die ihr hier nachlesen könnt.

Die Band hat sich zum großen Jubiläum natürlich auch etwas Großes einfallen lassen, denn wenn man im Hause Metallica eins weiß, dann, wie man solch ein Jubiläum gebührend feiert, denn es ist ja nicht das erste Großereignis dieser Art seit der Gründung 1981. Am 10. September 2021 erscheint somit eine Neuauflage des selftitled Black Album, aber natürlich nicht einfach nur in remasterter Form, denn das würde dem Ganzen nicht gerecht. Es wird geklotzt und nicht gekleckert und so wird es Metallica in verschiedenen remasterten Versionen geben, so auch als Remasterd Deluxe Box Set für schlappe 250,00 €, welches dann aber ein Doppelvinyl des Black Album, eine Sad But True-Picture-Disc, drei Livevinyls, sage und schreibe vierzehn CDs, sechs DVDs mit unveröffentlichtem Material, vier Tourpässe, ein Schlüsselband, drei Plektren, einen Textordner und ein 120-seitiges Buch enthält. Da kann sich doch manch andere Band eine saftige Scheibe von abschneiden.

Doch damit natürlich noch nicht genug, denn zeitgleich erscheint am 10. September das The Metallica Blacklist-Coveralbum in digitaler Form, für das man sich jede Menge Kollegen ins Boot geholt hat. Am 1. Oktober erscheint das Blacklist Album dann in physischer Form, denn man will ja schließlich auch was in der Hand und nicht nur auf den Ohren haben. Blacklist enthält dann Features der ganz besonderen Art, denn man hat nicht nur langhaarige Bombenleger dazu eingeladen. So sind u.a. Miley Cyrus, Elton John, Corey Taylor, Weezer, Royal Blood, Biffy Clyro, Ghost, Juanes, The Neptunes, Volbeat, The Hu, Dave Gahan … u.v.m. beteiligt. Insgesamt über 50 Künstler und Bands hatten ihre Finger im Spiel, eine Auflistung dieser und der Songs findet ihr weiter unten.

Beide Alben erscheinen über das bandeigene Blackened Recordings Label und sämtliche Erlöse gehen zu gleichen Teilen an die Metallica Charity-Organisation All Within My Hands und an World Central Kitchen. Respekt!

Ein erster Appetizer in Form von Nothing Else Matters interpretiert von Miley Cyrus feat. WATT, Elton John, Yo-Yo Ma, Robert Trujillo & Chad Smith ist bereits online.

Und auch einen zweiten Appetizer in Form von Enter Sandman interpretiert von Juanes gibt es schon auf die Ohren.

Tracklist von The Metallica Blacklist:

Alessia Cara & The Warning – Enter Sandman

Mac Demarco – Enter Sandman

Ghost– Enter Sandman

Juanes – Enter Sandman

Rina Sawayama – Enter Sandman

Weezer – Enter Sandman

Sam Fender – Sad But True (live)

Jason Isbell – Sad But True

Mexican Institute Oo Sound Feat. La Perla & Gera MX – Sad But True

Royal Blood – Sad But True

St. Vincent – Sad But True

White Reaper – Sad But True

YB – Sad But True

Biffy Clyro – Holier Than Thou

The Chats – Holier Than Thou

OFF! – Holier Than Thou

PUP – Holier Than Thou

Corey Taylor – Holier Than Thou

Cage The Elephant – The Unforgiven

Vishal Dadlani, Divine, Shor Police – The Unforgiven

Flatbush Zombies Feat. DJ Scratch – The Unforgiven

Ha*Ash – The Unforgiven

Jose Madero – The Unforgiven

Moses Sumney – The Unforgiven

J Balvin – Wherever I May Roam

Chase & Status Feat. Backroad Gee – Wherever I May Roam

The Neptunes – Wherever I May Roam

Jon Pardi – Wherever I May Roam

Sebastian – Don’t Tread On Else Matters

Portugal. The Man Feat. Aaron Beam – Don’t Tread On Me

Volbeat – Don’t Tread On Me

The Hu – Through The Never

Tomi Owo – Through The Never

Phoebe Bridgers – Nothing Else Matters

Miley Cyrus Feat. WATT, Elton John, Yo-Yo Ma, Robert Trujillo, Chad Smith – Nothing Else Matters

Dave Gahan – Nothing Else Matters

Mickey Ermot Kennedy – Nothing Else Matters

Mon Laferte – Nothing Else Matters

Igor Levit – Nothing Else Matters

My Morning Jacket – Nothing Else Matters

PG Roxette – Nothing Else Matters

Darius Rucker – Nothing Else Matters

Chris Stapleton – Nothing Else Matters

Tresor – Nothing Else Matters

Goodnight, Texas – Of Wolf And Man

Idles – The God That Failed

Imelda May – the god that failed

Cherry Glazerr – My Friend Of Misery

Izia – My Friend Of Misery

Kamasi Washington – My Friend Of Misery

Rodrigo Y Gabriela – The Struggle Within