Motörhead: Bandgeschichte erscheint als offiziell autorisierte Graphic Novel

40 Jahre Rock ’n‘ Roll, 40 Jahre Bandleader Lemmy, 40 Jahre Motörhead und Alben wie Overkill, Bomber und Ace Of Spades, die als wegweisend für den Heavy Metal und als Klassiker des Genres verbucht werden können …, wenn das nicht nach einer Graphic Novel schreit, was dann?

Das dachten sich offenbar auch das preisgekrönte Animationsstudio Fantoons, die Autoren David Calcano und Mark Irwin sowie der renommierte Verlag Simon & Schuster aus New York, denn am 7. September dieses Jahres ist es so weit, mit The Rise Of The Loudest Band In The World erscheint die exakt 40 Jahre andauernde Bandgeschichte rund um Frontmann Lemmy Kilmister als offiziell autorisierte Graphic Novel. Besonders Autor Mark Irwin ist kein ganz Unbekannter, denn der Absolvent der Joe Kubert School war bereits als Art Direktor für diverse Heavy Metal-Magazine tätig und schrieb bereits für DC Comics, Marvel, Dark Horse, Image … u.v.a.

„Von Lemmys frühen Tagen, in denen er in einer Reitschule auf dem englischen Land arbeitete, bis hin zu den Aufnahmen des kultigen Albums und des ersten großen internationalen Erfolgs der Band, Ace Of Spades, erzählt diese Motörhead-Graphic-Novel die außergewöhnliche Geschichte des berühmten Frontmanns und seiner unglaublichen Reise als Anführer der lautesten Band der Welt. Born to lose, live to win“, so heißt es in der offiziellen Beschreibung.

Das 144 Seiten umfassende Graphic Novel wird im September für 29,99 Dollar über die offizielle Website vom Simon & Schuster-Verlag zu beziehen sein (https://www.simonandschuster.com/search/books/_/N-/Ntt-Motörhead).