Time For Metal: die längsten Songs der Rock- und Metal-Geschichte mit Deadlock, Temple Of The Dog, Bloodthorn, Autopsy u.v.m.

Ihr wisst nicht, wie ihr die düstere und Corona-bedingt konzertfreie Zeit überstehen sollt? Dann haben wir für euch die Lösung, denn wir haben Hunderte überlanger Rock- und Metal-Mammut-Songs zusammengefasst, mit denen ihr die endlosen Winterabende problemlos füllen könnt und auch ohne große Probleme den gesamten Corona-Hausarrest überstehen könnt. Vergesst also die übliche Dreieinhalb-Minuten-Faustregel und bringt in den nächsten Tagen und Wochen und Monaten etwas mehr Zeit mit.

Zwar ist die Spieldauer eines Songs noch lange kein Qualitätsmerkmal, doch gibt es gerade oberhalb der Acht-Minuten-Marke eine Menge Schmankerl, die von den Radiostationen gehasst und von den Fans geliebt werden. Meist fristen sie ihr Dasein am Ende eines Albums, fern vom Radar des Mainstreams und der Single-Auskopplungen, doch um genau diese oftmals genialen Nummern geht es in dieser sehr umfangreichen Liste, wobei wir versucht haben, die unterschiedlichsten Genres von Classic Rock bis Death Metal zu berücksichtigen.

Natürlich können wir nun nicht einfach die gesamte Liste veröffentlichen, denn das würde jeden Rahmen sprengen, weshalb wir zu Beginn die Acht- bzw. die Neun- und Zehn-Minuten-Marke geknackt und in 67 Folgen abgearbeitet haben. Nun wird die Elf-Minuten-Marke geknackt, bevor wir uns weiter langsam bis ins Unermessliche steigern. Zwar ist die dritte Coronawelle aktuell gebrochen und wir bekommen wieder mehr Freiheiten, doch wie es mit Konzerten weitergeht, steht noch in den Sternen und überhaupt, ein Großteil der geliebten Sommerfestivals ist für dieses Jahr schon abgesagt. Also machen wir hier weiter! Welches ist der längste Song der Rockgeschichte …, man darf gespannt sein. Man hätte diese Liste noch nahezu unbegrenzt fortführen und um einige weitere hundert Songs erweitern können, doch ganz so lang war der Winter ja nun auch wieder nicht und der Corona-Lockdown hoffentlich auch nicht mehr. Somit gibt es kein Anrecht auf Vollständigkeit.

Deadlock – May Angels Come

Artist: Deadlock

Herkunft: Deutschland

Song: May Angels Come

Album: Earth.Revolt

Genre: Melodic Death Metal, Groove Metal

Veröffentlichung: 2005

Spielzeit: 11:12 Minuten

Link: http://www.deadlock-official.com

Dark Fortress – On Fever’s Wings

Artist: Dark Fortress

Herkunft: Deutschland

Song: On Fever’s Wings

Album: Venereal Dawn

Genre: Melodic Black Metal, Progressive Black Metal

Veröffentlichung: 2014

Spielzeit: 11:12 Minuten

Link: http://www.darkfortress.org

Avantasia – The Scarecrow

Artist: Avantasia

Herkunft: Deutschland

Song: The Scarecrow

Album: The Scarecrow

Genre: Symphonic Power Metal

Veröffentlichung: 2008

Spielzeit: 11:12 Minuten

Link: https://www.tobiassammet.com/de

Temple Of The Dog – Reach Down

Artist: Temple Of The Dog

Herkunft: USA

Song: Reach Down

Album: Temple Of The Dog

Genre: Grunge

Veröffentlichung: 1991

Spielzeit: 11:13 Minuten

Link: https://www.facebook.com/TempleofTheDog

The Rolling Stones – Goin‘ Home

Artist: The Rolling Stones

Herkunft: England

Song: Goin‘ Home

Album: Aftermath

Genre: Rock

Veröffentlichung: 1966

Spielzeit: 11:13 Minuten

Link: https://rollingstones.com

Bloodthorn – The Brighter The Light, The Darker The Shadow

Artist: Bloodthorn

Herkunft: Norwegen

Song: The Brighter The Light, The Darker The Shadow

Album: Onwards Into Battle

Genre: Black Metal, Death Metal

Veröffentlichung: 1999

Spielzeit: 11:13 Minuten

Link: https://www.metal-archives.com/bands/Bloodthorn/2370

Tool – 10.000 Days (Wings Pt.2)

Artist: Tool

Herkunft: USA

Song: 10.000 Days (Wings Pt.2)

Album: 10.000 Days

Genre: Progressive Metal, Alternative Metal

Veröffentlichung: 2006

Spielzeit: 11:13 Minuten

Link: https://toolband.com

The Cure – Watching Me Fall

Artist: The Cure

Herkunft: England

Song: Watching Me Fall

Album: Bloodflowers

Genre: Post Rock, Post Punk, Dark Wave, Dark Rock, Gothic Rock

Veröffentlichung: 2000

Spielzeit: 11:13 Minuten

Link: https://www.facebook.com/thecure

Running Wild – Treasure Island

Artist: Running Wild

Herkunft: Deutschland

Song: Treasure Island

Album: Pile Of Skulls

Genre: Heavy Metal, Power Metal, Speed Metal

Veröffentlichung: 1992

Spielzeit: 11:14 Minuten

Link: https://www.facebook.com/runningwildmusic

King Crimson – Fracture

Artist: King Crimson

Herkunft: England

Song: Fracture

Album: Starless And Bible Black

Genre: Progressive Rock

Veröffentlichung: 1974

Spielzeit: 11:14 Minuten

Link: https://www.facebook.com/kingcrimsonofficial

Gaerea – To Ain

Artist: Gaerea

Herkunft: Portugal

Song: To Ain

Album: Limbo

Genre: Black Metal

Veröffentlichung: 2020

Spielzeit: 11:15 Minuten

Link: https://www.facebook.com/gaerea/

Enslaved – Forsaken

Artist: Enslaved

Herkunft: Norwegen

Song: Forsaken

Album: Riitiir

Genre: Viking Metal, Progressive Metal

Veröffentlichung: 2012

Spielzeit: 11:15 Minuten

Link: http://enslaved.no

Autopsy – Sadistic Gratification

Artist: Autopsy

Herkunft: USA

Song: Sadistic Gratification

Album: Macabre Eternal

Genre: Death Metal

Veröffentlichung: 2011

Spielzeit: 11:15 Minuten

Link: https://www.facebook.com/people/Autopsy-Official/100050176223094/

Rhapsody Of Fire – The Frozen Tears Of Angels

Artist: Rhapsody Of Fire

Herkunft: Italien

Song: The Frozen Tears Of Angels

Album: The Frozen Tears Of Angels

Genre: Symphonic Power Metal, Film Score Metal, Symphonic Epic Hollywood Metal

Veröffentlichung: 2010

Spielzeit: 11:15 Minuten

Link: https://www.rhapsodyoffire.com

Remembrance – Silencing The Moments

Artist: Remembrance

Herkunft: Frankreich

Song: Silencing The Moments

Album: Silencing The Moments …

Genre: Funeral Doom Metal, Death Doom

Veröffentlichung: 2008

Spielzeit: 11:16 Minuten

Link: http://www.remembrance-band.com/en/home.htm

Samsas Traum – Im Embryovernichtungslager-Letztlich Bleibt Uns Nur Die Hölle

Artist: Samsas Traum

Herkunft: Deutschland

Song: Im Embryovernichtungslager-Letztlich Bleibt Uns Nur Die Hölle

Album: Tineoidea Oder: Die Folgen Einer Nacht-Eine Gothic-Oper In Blut-Moll

Genre: Gothic Metal, Avantgarde Black Metal, Darkwave, Neoclassical, Dark Metal

Veröffentlichung: 2003

Spielzeit: 11:16 Minuten

Link: http://www.samsas-traum.info

Dark Moor – Dies Irae (Amadeus)

Artist: Dark Moor

Herkunft: Spanien

Song: Dies Irae (Amadeus)

Album: The Gates Of Oblivion

Genre: Power Metal

Veröffentlichung: 2002

Spielzeit: 11:17 Minuten

Link: http://www.dark-moor.com

Rauhnacht – Winter Zieht Übers Land

Artist: Rauhnacht

Herkunft: Österreich

Song: Winter Zieht Übers Land

Album: Unterm Gipfelthron

Genre: Black Metal, Pagan Metal

Veröffentlichung: 2018

Spielzeit: 11:17 Minuten

Link: https://www.facebook.com/alpineblackmetal

Uriah Heep – Why

Artist: Uriah Heep

Herkunft: England

Song: Why

Album: Look At Yourself

Genre: Rock, Hard Rock

Veröffentlichung: 1971

Spielzeit: 11:18 Minuten

Link: http://www.uriah-heep.com/newa/index.php

Iron Maiden – Sign Of The Cross

Artist: Iron Maiden

Herkunft: England

Song: Sign Of The Cross

Album: The X Factor

Genre: Heavy Metal, NWOBHM

Veröffentlichung: 1995

Spielzeit: 11:18 Minuten

Link: https://www.ironmaiden.com

Fortsetzung folgt!

Ihr habt die ersten Teile unserer Mammut-Songs verpasst? Kein Problem, hier könnt ihr alle nachlesen und -hören.